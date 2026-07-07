Gilberto Mora, la joya que ilusiona a México: el mensaje con el que confirmó que apenas comienza su historia

Después de una Copa del Mundo que cambió el rumbo de su carrera, Gilberto Mora rompió el silencio con un mensaje que emocionó a la afición mexicana. Lejos de enfocarse en la eliminación ante Inglaterra, el joven futbolista agradeció el apoyo recibido y dejó una frase que refleja la serenidad con la que vive uno de los momentos más importantes de su vida.

Gracias México. Mi mayor sueño hecho realidad, gracias por todo su apoyo: Los tiempos de Dios son perfectos. Gilberto Mora

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Con apenas 17 años, Morita no solo debutó en un Mundial, sino que se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo y en el futbolista que volvió a despertar la ilusión sobre el futuro de la Selección Mexicana. Ha demostrado ser un miembro profundamente apreciado por su equipo, siendo que algunos de ellos comentaron su post:

¡Quien mejor que tú para seguir haciéndonos soñar! Raúl Jiménez



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El torneo fue histórico para el mediocampista desde el primer minuto. Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en ser titular con México en una Copa del Mundo, un récord que confirma la confianza que Javier Aguirre depositó en él durante la competencia.

México se quedó a un paso de las semifinales tras caer 3-2 frente a Inglaterra. Al finalizar el partido, Jude Bellingham, una de las máximas figuras del futbol mundial y autor de dos goles en el encuentro, buscó al joven mexicano para intercambiar camisetas. El inglés no solo lo abrazó, también le dedicó palabras de reconocimiento.

Cuando una estrella consolidada identifica el talento de un futbolista de apenas 17 años, el futuro de Gilberto Mora luce brillante. Si mantiene el crecimiento que ha mostrado hasta ahora, México podría haber encontrado al líder de la próxima generación del Tri.