Quién es la pareja de Raúl “Tala” Rangel, el portero estrella de México en el Mundial

Raúl “Tala” Rangel atraviesa un momento clave en su carrera por el extraordinario papel que está haciendo en el Mundial, ya que durante los cuatro partidos que ha disputado México, no le han metido un solo gol gracias a extraordinarias atajadas en la cancha.

Por ello, han crecido el interés por la vida personal del arquero, especialmente sobre su vida sentimental.

La pareja de Raúl “Tala” Rangel es Edith Marín, la mujer que lo ha acompañado durante varios años, originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco, de la misma región de donde proviene él. Edith es licenciada en Psicología, y mantiene una fuerte afición por el deporte, especialmente por el voleibol. A diferencia de otras parejas de futbolistas, ha preferido mantenerse lejos de los reflectores y llevar su relación bajo perfil.

La relación entre ambos ha llamado la atención por su discreción. Aunque el portero ha compartido algunas imágenes junto a ella en redes, ambos han evitado exponer demasiado su vida sentimental.

¿Quién es Raúl “Tala Rangel?

Nació el 25 de febrero de 2000 en Zapotlán el Grande, Jalisco y actualmente juega como portero de las Chivas, equipo con el que tiene contrato hasta 2028. Mide 1.90 metros y su valor de mercado ronda los 6.5 millones de euros.

Su debut en Primera División llegó el 1 de octubre de 2023 y desde entonces comenzó a construir una carrera marcada por disciplina y liderazgo. Ingresó a las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara en 2015 y realizó todo el proceso formativo del club pasando por las categorías Sub 15, Sub 17, Sub-20 y el equipo final tapatío.

En 2024, debutó con la Selección Mexicana en un partido amistoso frente a Uruguay, y un año después formó parte del equipo que conquistó la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro.