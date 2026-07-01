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Raúl “Tala” Rangel

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Sports
De dónde salió el apodo de Raúl “Tala” Rangel, el portero de la Selección Mexicana
El nombre de Raúl se ha convertido en uno de los más mencionados del futbol mexicano gracias a sus destacadas actuaciones en el Mundial
Julio 01, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Personalidades
Quién es la pareja de Raúl “Tala” Rangel, el portero estrella de México en el Mundial
El arquero de Chivas se ha convertido en uno de los nombres más importantes del futbol mexicano
Julio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez