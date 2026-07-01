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De dónde salió el apodo de Raúl “Tala” Rangel, el portero de la Selección Mexicana

El nombre de Raúl se ha convertido en uno de los más mencionados del futbol mexicano gracias a sus destacadas actuaciones en el Mundial

Julio 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Muchos aficionados se preguntan cuál es el origen del apodo que acompaña a Raúl “Tala” Rangel desde hace años.

Raúl Rangel recibió el apodo de “Tala” durante su etapa en las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara. De acuerdo con el propio guardameta, algunos entrenadores comenzaron a llamarlo así debido a su notable parecido físico y a su estilo bajo los tres postes con el exportero mexicano Alfredo Talavera, conocido popularmente como “Talavera” o “Tala”.

Alfredo Talavera es considerado uno de los mejores porteros mexicanos de las últimas dos década. Debutó con las Chivas, equipo con el que conquistó el torneo Apertura 2006, sin embargo, fue con el Toluca donde alcanzó su máximo nivel, convirtiéndose en uno de los arqueros más destacados entre 2009 y 2020. Posteriormente, defendió las porterías de Pumas y FC Juárez antes de retirarse como jugador profesional.

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Con el paso del tiempo, el apodo se popularizó entre compañeros, entrenadores y aficionados, hasta convertirse en parte fundamental de la identidad del futbolista.

Ambos compartían similitudes como la estatura y complexión, además de la forma de jugar, así como la seguridad aérea, reflejos y liderazgo dentro del área.

Raúl “Tala” Rangel
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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