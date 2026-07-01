De dónde salió el apodo de Raúl “Tala” Rangel, el portero de la Selección Mexicana

Muchos aficionados se preguntan cuál es el origen del apodo que acompaña a Raúl “Tala” Rangel desde hace años.

Raúl Rangel recibió el apodo de “Tala” durante su etapa en las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara. De acuerdo con el propio guardameta, algunos entrenadores comenzaron a llamarlo así debido a su notable parecido físico y a su estilo bajo los tres postes con el exportero mexicano Alfredo Talavera, conocido popularmente como “Talavera” o “Tala”.

Alfredo Talavera es considerado uno de los mejores porteros mexicanos de las últimas dos década. Debutó con las Chivas, equipo con el que conquistó el torneo Apertura 2006, sin embargo, fue con el Toluca donde alcanzó su máximo nivel, convirtiéndose en uno de los arqueros más destacados entre 2009 y 2020. Posteriormente, defendió las porterías de Pumas y FC Juárez antes de retirarse como jugador profesional.

Con el paso del tiempo, el apodo se popularizó entre compañeros, entrenadores y aficionados, hasta convertirse en parte fundamental de la identidad del futbolista.

Ambos compartían similitudes como la estatura y complexión, además de la forma de jugar, así como la seguridad aérea, reflejos y liderazgo dentro del área.