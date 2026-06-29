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La historia del uniforme verde de Francia para el Mundial 2026 que homenajea a la Estatua de la Libertad

La Selección de Francia estrenó un uniforme verde para el Mundial 2026 con una fascinante historia que los víncula con la Estatua de la Libertad y su relación con Estados Unidos.

Junio 29, 2026 • 
Melisa Velázquez
La historia del uniforme verde de Francia para el Mundial 2026 que homenajea a la Estatua de la Libertad

La historia del uniforme verde de Francia para el Mundial 2026 que homenajea a la Estatua de la Libertad

Getty Images

La Selección de Francia ha sorprendido a los aficionados con su nuevo uniforme de visitante para el Mundial 2026, pues el diseño abandona los tradicionales colores del equipo y apuesta por un inusual tono verde claro, convirtiéndose en una de las camisetas más llamativas del torneo.

Sin embargo, la elección de este color no es mera casualidad, pues detrás de esta elección se esconde una fascinante historia que conecta a Francia con Estados Unidos y honra a la Estatua de la Libertad, uno de los símbolos más representativos de Nueva York.

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¿Por qué Francia tiene un uniforme verde para el Mundial 2026?

La Selección de Francia explicó que el color verde claro de su uniforme alternativo, conocido comercialmente como “iglú”, para el Mundial 2026 está inspirado en la pátina que cubre la Estatua de la Libertad, una tonalidad surgida por la oxidación natural del cobre con el paso del tiempo.

El diseño del uniforme también simboliza el vínculo histórico entre Francia y Estados Unidos, además, el logotipo de Nike y el escudo de la Federación Francesa de Futbol presentan un acabado color cobre en homenaje al aspecto original de la Estatua de la Libertad antes de su oxidación.

Sin embargo, aunque está inspirado en la Estatua de la Libertad, el uniforme mantiene la identidad francesa con detalles en azul, blanco y rojo en los bordes de las mangas.

¿Cuál es la relación de Francia con Estados Unidos y qué tiene qué ver la Estatua de Libertad?

La Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés a Estados Unidos en el siglo XIX, y con el uniforme, busca así reforzar la relación histórica entre ambos países en el contexto de un Mundial que se disputará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Tras la independencia de Estados Unidos, un grupo de intelectuales franceses propuso regalar un monumento que celebrara la amistad entre ambos países y los ideales compartidos de libertad, democracia e independencia.

Francia entregó oficialmente la Estatua de la Libertad a Estados Unidos en 1886 como un regalo para conmemorar el centenario de la independencia estadounidense.

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