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México enfrentará a Ecuador: fecha, hora y dónde ver el partido de dieciseisavos de final

La Selección ya tiene a su rival; se enfrentará a Ecuador en un duelo de eliminación directa que definirá al equipo que avanzará a los octavos de final del torneo

Junio 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
¡México vuelve a creer! Así vive el país el mejor momento de la Selección en el Mundial 2026

Getty Images.

El encuentro entre México y Ecuador se disputará el próximo martes 30 de junio a las 7:00 pm en la CDMX. La selección llega a este partido después de finalizar una destacada fase de grupos, mientras que Ecuador consiguió su boleto a la ronda eliminatoria tras ubicarse entre los mejores clasificados de su sector.

El enfrentamiento genera gran expectativa debido a los recientes antecedentes entre ambas selecciones. Previo a este encuentro, México jugó contra Chequia el 24 de junio y ganó 3-0 en el cierre del grupo A, con este resultado terminó líder e invicto de su sector.

Mientras que Ecuador jugó antes contra Alemania en la última jornada del Grupo E y ganó 2-1, resultado que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de Canal 5, TUDN y ViX.

Seleccón Mexicana Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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