México enfrentará a Ecuador: fecha, hora y dónde ver el partido de dieciseisavos de final

El encuentro entre México y Ecuador se disputará el próximo martes 30 de junio a las 7:00 pm en la CDMX. La selección llega a este partido después de finalizar una destacada fase de grupos, mientras que Ecuador consiguió su boleto a la ronda eliminatoria tras ubicarse entre los mejores clasificados de su sector.

El enfrentamiento genera gran expectativa debido a los recientes antecedentes entre ambas selecciones. Previo a este encuentro, México jugó contra Chequia el 24 de junio y ganó 3-0 en el cierre del grupo A, con este resultado terminó líder e invicto de su sector.

Mientras que Ecuador jugó antes contra Alemania en la última jornada del Grupo E y ganó 2-1, resultado que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de Canal 5, TUDN y ViX.