¿Quién es la esposa de Julián Quiñones? Conoce a Ana Gabriela y su historia de amor

Gracias a sus brillantes actuaciones en el Mundial 2026, Julián Quiñones se ha convertido en uno de los jugadores más queridos y mediáticos de la Selección Mexicana, y mientras conquista a la afición con su juego, su vida personal también ha captado la atención de miles de seguidores.

El delantero colombiano naturalizado mexicano, ha despertado la curiosidad entre los aficionados, por conocer a la mujer que lo ha acompañado durante varios años y que ha sido un apoyo fundamental en los momentos más importantes de su carrera: Ana Gabriela Quiñones Amato.

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¿Quién es la esposa de Julián Quiñones?

La esposa de Quiñones se llama Ana Gabriela Quiñones Amato, una modelo mexicana y creadora de contenido que comparte en TikTok publicaciones sobre su estilo de vida y el mundo fitness.

En su perfil también comparte algunas de sus pasiones, pues además del ejercicio y el gimnasio, Ana Gabriela, adora la fotografía. Y aunque no se sabe cuántos años tiene ni su fecha de nacimiento, ella misma ha declarado que es del signo de Piscis.

Ana Gabriela mantiene su cuenta de Instagram privada; sin embargo, constantemente se le ve junto a Julián, especialmente en momentos clave de su carrera como una forma de apoyarlo y estar presente a su lado.

La historia de amor de Ana Gabriela y Julián Quiñones

La pareja ha construido una sólida relación desde que comenzaron su romance alrededor de 2020, cuando el delantero todavía militaba en Tigres, y aunque ambos optaron por mantener su noviazgo lejos de los reflectores, poco a poco comenzaron a compartir algunos momentos juntos en redes sociales, confirmando que su amor iba en serio.

La pareja se comprometió en abril de 2022 y celebró su boda por lo civil en diciembre de ese mismo año, dando comienzo a una nueva etapa en su vida, y para diciembre de 2023, su familia creció con el nacimiento de su hija Alanna.

Además, Ana Gabriela es madre de Lionel, fruto de una relación anterior, con quien Quiñones ha desarrollado una estrecha relación, formando una familia unida.

Ana Gabriela ha sido una presencia constante en las gradas y en los momentos más importantes de la carrera de Julián, cada gol, campeonato o logro deportivo suele estar acompañado por mensajes de apoyo que reflejan la estabilidad que ambos han construido.