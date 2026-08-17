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Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: las estrellas de Ice Princess que murieron con menos de 40 años

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años revivió el recuerdo de Michelle Trachtenberg, su compañera en la entrañable película de Disney, quien falleció en 2025 a los 39 años.

Agosto 17, 2026 • 
Tania Franco
Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: las estrellas de Ice Princess que murieron con menos de 40 años

Alli Harvey/Getty Images for Stuart Weitzman

Ice Princess marcó a una generación cuando llegó a los cines en 2005, en México la conocimos como ‘Sueños sobre hielo’. La película de Disney reunió a Michelle Trachtenberg y Hayden Panettiere en una historia sobre sueños, competencia y patinaje artístico. Más de dos décadas después, sus nombres vuelven a estar unidos por una dolorosa coincidencia: ambas actrices murieron antes de cumplir 40 años.

Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: las estrellas de Ice Princess que murieron con menos de 40 años

Frazer Harrison/Getty Images

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Michelle Trachtenberg protagonizó la cinta como Casey Carlyle, una estudiante apasionada por la física que descubre que puede utilizar sus conocimientos para convertirse en patinadora artística. Hayden Panettiere interpretó a Gen Harwood, una de las jóvenes promesas del hielo e hija de la entrenadora Tina Harwood, interpretada por Kim Cattrall.

Aunque sus personajes comenzaron como rivales, su relación evolucionó a lo largo de la película. Estrenada el 18 de marzo de 2005, Ice Princess terminó convirtiéndose en uno de los títulos juveniles más recordados de Disney de aquella época.

Michelle Trachtenberg murió a los 39 años

Stephen Lovekin/WireImage

Michelle Trachtenberg murió a los 39 años

El 26 de febrero de 2025, Michelle Trachtenberg fue encontrada inconsciente en su departamento de Nueva York. Tenía 39 años. Semanas después, la Oficina del Médico Forense de Nueva York determinó que murió por complicaciones de diabetes mellitus y clasificó su fallecimiento como natural.

Además, Trachtenberg construyó una carrera ligada a producciones que definieron distintas generaciones, desde Harriet the Spy y Buffy the Vampire Slayer hasta su recordado papel de Georgina Sparks en Gossip Girl.

Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: las estrellas de Ice Princess que murieron con menos de 40 años

James Devaney/WireImage

Hayden Panettiere murió a los 36 años

Poco más de un año después, Hollywood recibió otra inesperada noticia. Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026 a los 36 años, pocos días antes de cumplir 37. La actriz fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Hasta ahora, su causa oficial de muerte no ha sido determinada y las autoridades han señalado que no existen indicios de violencia.

Panettiere destacó en su carrera con proyectos como Heroes, Nashville y la saga Scream. En 2026 también publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde habló abiertamente sobre las adicciones, la depresión posparto y algunos de los episodios más difíciles de su vida.

Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: las estrellas de Ice Princess que murieron con menos de 40 años

Kevin Winter/Getty Images

La pérdida de las dos actrices ha provocado una ola de nostalgia entre quienes crecieron viendo la película. Tras conocerse la muerte de Panettiere, seguidores comenzaron a compartir nuevamente escenas de Casey y Gen, recordando que las dos jóvenes estrellas de Ice Princess habían muerto con apenas 39 y 36 años.

Disney
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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