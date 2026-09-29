Quién es Wladimir Klitschko, el papá de la hija de Hayden Panettiere que busca manejar la millonaria herencia de la actriz

El pasado 16 de agosto se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años, y su única hija, Kaya, de 11 años, es la única heredera de la fortuna que dejó la actriz.

Ahora se ha dado a conocer que Wladimir Klitschko, exprometido de Panettiere y padre de su hija, presentó el 24 de septiembre una petición para convertirse en tutor temporal de la herencia de la menor.

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Wladimir Klitschko solicitó la custodia temporal de la herencia que Hayden Panettiere dejó para su hija Kaya

Wladimir Klitschko y Hayden Panettiere se conocieron en 2008, se comprometieron cinco años después, y en 2014 dieron la bienvenida a su hija, Kaya, pero tras su separación en 2018, Klitschko obtuvo la custodia de la menor.

Tras la muerte de Hayden, Klitschko, de 50 años, solicitó la tutela temporal de la herencia de la actriz en nombre de su hija Kaya, la única beneficiaria de su patrimonio.

La solicitud presentada el 24 de septiembre señala que la tutela debe resolverse “inmediatamente”, ya que permitiría a Klitschko iniciar el proceso sucesorio de Hayden y proponer a un administrador para gestionar y proteger su patrimonio.

Klitschko sostiene que la situación afecta directamente a Kaya, de 11 años, al ser la única heredera de Panettiere, por ello, busca proteger los bienes de la actriz, incluida su propiedad en Los Ángeles, mientras continúa la investigación.

Según la solicitud, antes de su muerte se reforzó la seguridad de la vivienda debido a un supuesto acceso no autorizado y se trasladaron algunos objetos de valor; sin embargo, Klitschko asegura que persiste el riesgo de que alguien intente apropiarse de bienes de la herencia.

Quién es Wladimir Klitschko, el papá de la hija de Hayden Panettiere Michael Buckner

¿Quién es Wladimir Klitschko, padre de la hija de Hayden Panettiere?

Wladimir Klitschko nació en 1976 en el actual Kazajistán y comenzó a practicar boxeo desde muy joven junto a su hermano mayor, Vitali, donde ambos destacaron en el boxeo amateur y alcanzaron reconocimiento internacional.

En 1996, Wladimir ganó la medalla de oro para Ucrania en la categoría de peso superpesado de los Juegos Olímpicos de Atlanta, antes de iniciar su carrera profesional, en la que se convirtió en dos veces campeón mundial de peso pesado y se retiró en 2017.

Panettiere y Klitschko se conocieron en la fiesta de un amigo en común en 2008 antes de salir juntos de forma intermitente durante nueve años.