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Wladimir Klitschko rompe el silencio tras la muerte de Hayden Panettiere, madre de su hija

El exboxeador ucraniano y expareja de la actriz compartió un emotivo mensaje tras su fallecimiento a los 36 años y aseguró que mantendrá vivo su recuerdo para la hija que tuvieron juntos.

Agosto 19, 2026 • 
Tania Franco
Wladimir Klitschko rompe el silencio tras la muerte de Hayden Panettiere, madre de su hija

Michael Buckner

Wladimir Klitschko rompió el silencio tras la muerte de Hayden Panettiere, su exprometida y madre de su hija Kaya. El excampeón mundial de boxeo compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó el profundo impacto que la pérdida de la actriz ha tenido en su familia.

Panettiere, reconocida por producciones como Heroes y Nashville, falleció el 16 de agosto de 2026 a los 36 años. Fue encontrada sin respuesta en Greenville, Carolina del Sur. Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido determinada; las autoridades señalaron que inicialmente no encontraron indicios de trauma ni de un acto criminal.

La mamá de Hayden Panettiere rompe el silencio tras su muerte y señala a Brian Hickerson

Peter Carrette Archive/Getty Images

¿Qué dijo Wladimir Klitschko sobre Hayden Panettiere?

A través de Instagram, Klitschko aseguró que su familia atraviesa un momento de “profunda conmoción” y lamentó que Hayden se hubiera ido “demasiado pronto”. Aunque su relación sentimental había terminado años atrás, destacó la importancia que la actriz conservaba en su vida como madre de Kaya.

La noticia de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Se fue de este mundo demasiado pronto. Aunque Hayden ya no era mi pareja, fue una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya.
Wladimir Klitschko
¿Qué dijo Wladimir Klitschko sobre Hayden Panettiere?

Daniele Venturelli/WireImage

Uno de los fragmentos más emotivos estuvo dedicado precisamente a su hija. Klitschko prometió hablarle siempre de su madre con respeto y procurar que recuerde quién fue, además de su talento y los logros que consiguió a lo largo de su carrera. También pidió privacidad para la familia mientras atraviesan el duelo.

Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al mismo tiempo que enfrentó los aspectos más oscuros de una industria muy exigente.
Wladimir Klitschko
Esto dijeron los vecinos de Hayden Panettiere sobre lo que ocurrió el día de su muerte

Evan Agostini/Getty Images

La historia de Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko

Panettiere y Klitschko comenzaron su relación después de conocerse en 2009. Tras una separación, retomaron su romance y se comprometieron en 2013. En diciembre de 2014 nació su única hija, Kaya, quien actualmente tiene 11 años. La pareja finalmente se separó en 2018.

A nuestra hija Kaya siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde la persona que fue.
Wladimir Klitschko
Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko

IG: Wladimir Klitschko

Te podría interesar: ¿Quién es Kaya Evdokia? La única hija de Hayden Panettiere y por qué no tenía su custodia.

Ese mismo año, Klitschko asumió la custodia de Kaya. Panettiere habló posteriormente sobre lo doloroso de aquella decisión, siendo que atravesaba una etapa marcada por problemas de adicción y depresión posparto. La actriz consideró que su hija necesitaba estabilidad mientras ella buscaba recuperarse. A pesar de vivir separados, Hayden continuó hablando públicamente del amor y orgullo que sentía por su hija. .

Hayden Panettiere
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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