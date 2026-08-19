Hayden Panettiere y el controvertido romance que vivió con Milo Ventimiglia a los 18 años

Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia fueron una de las parejas más comentadas de finales de los años 2000. Los actores se conocieron trabajando en Heroes, la exitosa serie de NBC, y comenzaron una relación en 2007 que se prolongó durante cerca de dos años. Sin embargo, desde el inicio, su diferencia de edad se convirtió en uno de los aspectos más cuestionados de su romance.

Panettiere tenía 18 años cuando comenzó a salir con Ventimiglia, quien tenía 30, una brecha de aproximadamente 12 años. En 2026, la actriz volvió a hablar abiertamente sobre aquella etapa tanto en entrevistas como en sus memorias, This Is Me: A Reckoning.

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¿Cómo comenzó el romance de Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia?

La cercanía entre ambos surgió mientras compartían créditos en Heroes. De acuerdo con lo relatado por Panettiere, la amistad se transformó en algo más durante una gira de prensa internacional de la serie por Europa, poco después de que ella cumpliera 18 años.

El noviazgo rápidamente llamó la atención de la prensa. Panettiere reconoció posteriormente que el escrutinio alrededor de la diferencia de edad fue constante y especialmente difícil para Ventimiglia, quien siempre había sido reservado respecto a su vida privada.

A pesar de las críticas, para Hayden se trató de una relación seria. En una entrevista concedida a Us Weekly en mayo de 2026, reveló que en aquel momento veía al actor como su pareja a largo plazo e incluso imaginaba que la relación podía conducir al matrimonio.

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Con el paso del tiempo, Panettiere reflexionó sobre la relación desde una perspectiva diferente. Al hablar con Entertainment Weekly, reconoció que pensar en la diferencia de edad le resultaba más complejo ahora que era madre. Sin embargo, también explicó que a los 18 años sentía haber vivido experiencias que la hacían sentirse mayor y aseguró que, para ella, la situación dependía de las personas involucradas.

¿Por qué terminaron Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia?

La pareja terminó en 2009. Panettiere recordó que la ruptura la tomó por sorpresa y aseguró que no había ocurrido un gran conflicto inmediatamente antes de la separación.

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En sus memorias también relató un episodio ocurrido durante una fiesta relacionada con NBC, donde un ejecutivo de televisión la besó en un encuentro que ella describió como inocente, pero que generó tensión en su relación con Ventimiglia. Según su relato, aquel episodio contribuyó al deterioro del noviazgo.

Tras la separación, ambos continuaron con sus respectivas carreras. Panettiere alcanzaría posteriormente otro de sus papeles más reconocidos con Nashville, mientras Ventimiglia consolidaría su trayectoria con producciones como This Is Us.