Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Paris Jackson revela que recibió terapia electroconvulsiva tras estar cerca de quitarse la vida

La cantante e hija del fallecido Michael Jackson, reveló nuevos detalles sobre los problemas de salud mental que ha enfrentado a lo largo de los años y contó que se sometió a terapia electroconvulsiva (ECT)

Agosto 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
paris-jackson-terapia

Paris Jackson cuenta cómo fue conocer a su madre Debbie Rowe a los 15 años

Getty Images

La artista, de 28 años, habló sobre su experiencia durante una entrevista con Jay Shetty para el pódcast On Purpose. En la conversación relató que ha sobrevivido a varios intentos de suicidi0 y explicó que la terapia electroconvulsiva formó parte de los tratamientos que probó para combatir la depresión.

Jackson señaló que recibió nueve sesiones de ECT en un periodo de tres semanas. Según su relato, el procedimiento se realizaba bajo anestesia general y, aunque reconoció que fue una experiencia dolorosa y que tuvo efectos secundarios, consideró que fue uno de los tratamientos que más ayudaron a aliviar su depresión.

La terapia electroconvulsiva consiste en aplicar estímulos eléctricos controlados al cerebro mientras el paciente se encuentra bajo anestesia, con el objetivo de provocar una breve convulsión terapéutica. Actualmente se utiliza principalmente para determinados casos de depresión grave y otras enfermedades psiquiátricas, especialmente cuando otros tratamientos no han funcionado.

Jackson explicó que inicialmente tenía temor de someterse al procedimiento debido a la imagen que históricamente se ha asociado con la llamada “terapia de electrochoques”. Sin embargo, contó que su médico le explicó que las técnicas modernas son diferentes y que durante las sesiones permanecía anestesiada. También mencionó haber experimentado pérdida de memoria como consecuencia del tratamiento.

Paris Jackson
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Shakira se solidariza con Colombia tras el terremoto: construirá 10 escuelas y hará millonaria donación
Entretenimiento
Shakira se solidariza con Colombia tras el terremoto: construirá 10 escuelas y hará millonaria donación
Agosto 18, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La última entrevista de Hayden Panettiere: Jay Shetty revela lo que la actriz le confesó tras su encuentro
Entretenimiento
La última entrevista de Hayden Panettiere: Jay Shetty revela lo que la actriz le confesó tras su encuentro
Agosto 18, 2026
 · 
Tania Franco
Travis Kelce presume su anillo de bodas con Taylor Swift en su regreso al campo
Entretenimiento
Travis Kelce presume su anillo de bodas con Taylor Swift en su regreso al campo
Agosto 18, 2026
 · 
Tania Franco
Selena Gomez responde a la polémica demanda por presunto fraude en su empresa de salud mental
Entretenimiento
Selena Gomez responde a la polémica demanda por presunto fraude en su empresa de salud mental
Agosto 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Quién es Kaya Evdokia? La única hija de Hayden Panettiere y por qué no tenía su custodia
Entretenimiento
¿Quién es Kaya Evdokia? La única hija de Hayden Panettiere y por qué no tenía su custodia
Tras la muerte de Hayden Panettiere, uno de los aspectos más dolorosos de su vida vuelve a cobrar relevancia: la relación con su única hija, Kaya Evdokia Klitschko.
Agosto 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
ex-de-hayden-panettiere-padre-de-sus-hijos.jpeg
Entretenimiento
¿Quién era la pareja de Hayden Panettiere y sus hijos? Esto se sabe de su vida familiar
Hayden Panettiere, actriz estadounidense reconocida por sus papeles en las series Heroes y Nashville, murió a los 36 años, según confirmó su familia. Hasta el momento, las autoridades y sus representantes no han dado a conocer públicamente la causa de su muerte.
Agosto 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
el-diario-de-la-princesa-3.jpeg
Entretenimiento
El Diario de la Princesa 3 sí está en camino: Anne Hathaway volverá como Mia
Más de dos décadas después de la última visita a Genovia, El Diario de la Princesa 3 continúa en desarrollo y tendrá nuevamente a Anne Hathaway como Mia Thermopolis, uno de los personajes más recordados de su carrera.
Agosto 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: las estrellas de Ice Princess que murieron con menos de 40 años
Entretenimiento
Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: las estrellas de Ice Princess que murieron con menos de 40 años
La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años revivió el recuerdo de Michelle Trachtenberg, su compañera en la entrañable película de Disney, quien falleció en 2025 a los 39 años.
Agosto 17, 2026
 · 
Tania Franco