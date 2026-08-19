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Quién era Jansen Panettiere, el hermano de Hayden Panettiere que también murió

La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el 16 de agosto de 2026 a los 36 años, vuelve a poner en el centro de la atención la historia de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció de manera repentina en 2023, cuando tenía apenas 28 años.

Agosto 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Jansen Rane Panettiere nació el 25 de septiembre de 1994 en Palisades, Nueva York, cinco años después que su hermana. Al igual que Hayden, desarrolló una carrera en la industria del entretenimiento desde muy joven. Su primer trabajo televisivo llegó en Even Stevens, de Disney Channel, y posteriormente participó en producciones como Hope & Faith, Tiger Cruise, The Last Day of Summer y The Walking Dead. También trabajó como actor de doblaje en proyectos como Ice Age: The Meltdown y The X’s.

Además de la actuación, Jansen encontró en las artes visuales otra de sus grandes pasiones. En sus últimos años se dedicó a crear y compartir pinturas y otras obras artísticas. Su representante lo describió entonces como un artista talentoso, mientras que su familia destacó su creatividad y sensibilidad.

Jansen Panettiere murió el 19 de febrero de 2023, a los 28 años, en Nueva York. La noticia fue confirmada inicialmente por el representante de Hayden, aunque en un primer momento no se conocían las circunstancias de su fallecimiento.

Días después, la familia dio a conocer la causa de muerte: el médico forense determinó que Jansen falleció debido a cardiomegalia —un agrandamiento del corazón— junto con complicaciones relacionadas con la válvula aórtica.

Hayden Panettiere
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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