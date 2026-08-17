¿Quién es Kaya Evdokia? La única hija de Hayden Panettiere y por qué no tenía su custodia

Hayden Panettiere siempre habló con franqueza sobre la compleja relación que mantuvo con su única hija, Kaya Evdokia Klitschko, nacida en diciembre de 2014, y fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

La actriz que falleció el 16 de agosto de 2026 a los 36 años, dejó a Kaya de 11 años, quien vivió con su padre desde que Hayden tomó la dolorosa decisión de ceder por completo su custodia, debido a los problemas de salud mental con los que luchaba.

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Kaya Evdokia, la única hija de Hayden Panettiere

Kaya Evdokia nació el 9 de diciembre de 2014, fruto de la relación entre Hayden y Wladimir Klitschko, con quien vivió una relación intermitente que comenzó en 2009, se separó temporalmente en 2011 y retomó su relación en 2013, año en que anunció su compromiso.

La pequeña creció alejada de los reflectores y, después de la separación de sus padres, pasó a vivir principalmente en Europa junto a su padre y la familia paterna, y aunque Panettiere procuró mantener la vida privada de Kaya fuera de la atención mediática, en entrevistas llegó a compartir algunos detalles sobre su personalidad.

En 2024, por ejemplo, contó orgullosa que su hija hablaba varios idiomas y disfrutaba actividades como la natación, la equitación, el piano, el golf y el ajedrez.

El aterrador embarazo de Hayden Panettiere y la depresión posparto

En su autobiografía This Is Me: A Reckoning, Hayden reveló que su embarazo y parto de Kaya fueron mucho más complicados de lo que se conocía públicamente, pues durante la gestación, los médicos llegaron a preocuparse por el tamaño de la cabeza de la bebé y le informaron que podía tener microcefalia y presentar discapacidad cognitiva, aunque posteriormente sus extremidades se encontraron en buen estado.

El nacimiento también fue extremadamente difícil, la actriz fue sometida a una cesárea de emergencia, y sufrió complicaciones graves porque su sangre no coagulaba adecuadamente y tuvo que someterse a una cirugía de tres horas, y más tarde descubrió que también había desarrollado una infección en el útero.

Panettiere también contó que después del nacimiento de Kaya experimentó un profundo entumecimiento emocional y no sintió el vínculo inmediato con su hija, la maternidad le resultaba abrumadora y llegó a sentirse sola en la crianza, mientras perdía su energía y optimismo habituales.

“No era pánico lo que tenía en el pecho”, escribió. “No fue nada. Un apagón total de emociones, como si mi alma estuviera muerta. No era yo misma, pero el problema era que no sabía lo que se suponía que debía ser”.

Hayden comenzó un tratamiento cuando Kaya tenía apenas cuatro meses, después de ser diagnosticada con depresión posparto; sin embargo, la medicación la hacía sentir como zombie y le causaba mucho sueño.

Finalmente, al no sentirse ella misma de nuevo, terminó por agravar su alcoholismo, pues fue en la bebida donde encontró refugio.

La decisión de Hayden Panettiere de ceder la custodia de Kaya a su padre

Las dificultades personales de Hayden terminaron afectando su carrera y su relación con Wladimir Klitschko, quien además de tramitar el divorcio, también presentó documentos para solicitar la custodia total de la niña, pues se preocupaba por el bienestar de la niña cuando estaba bajo el cuidado de la actriz.

“Recuerdo cada segundo de ese día. Cada maldito segundo”, escribió. “Ninguna madre podría olvidar ni una sola cosa del día que firmó la entrega de su hijo”.

Panettiere dijo que tenía los medios económicos para librar una batalla por la custodia, pero creía que hacerlo mientras aún estaba en recuperación la habría destruido: “Fue lo más difícil que pude hacer”, dijo a people en 2022. “Pero lo mejor para mi hija era asegurarme de que estuviera bien, cuidarme y asegurarme de que pudiera ser una buena madre para ella. Y a veces eso significa dejarse llevar”.

Kaya permaneció principalmente con Klitschko en Europa, mientras que Panettiere mantuvo su relación con su hija a través de visitas, viajes y FaceTime

En sus memorias, escritas en 2025, Hayden habló sobre el dolor que experimentó durante los años de separación de su hija Kaya, y aunque reconoció haber sentido tristeza, resentimiento y rabia por la decisión de custodia, aseguró que con el tiempo y tras recuperarse logró comprender mejor esas emociones. También destacó que, pese a la distancia, mantenía un vínculo muy fuerte con Kaya.