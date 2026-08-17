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Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere; investigan aparente sobredosis

Nuevos detalles surgieron este lunes sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere, quien falleció a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur. De acuerdo con información obtenida de una llamada al 911, los servicios de emergencia fueron alertados el domingo 16 de agosto por una mujer que se encontraba inconsciente y aparentemente en paro cardiaco.

Agosto 17, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Los registros de despacho citados por medios estadounidenses incluyen referencias a una posible sobredosis y a un paro cardiaco. Sin embargo, estos datos forman parte de los reportes iniciales de la emergencia. La autopsia y los estudios forenses determinarán qué provocó el fallecimiento.

La Policía de Greenville informó que agentes y paramédicos acudieron al domicilio alrededor de la 1:50 de la tarde del domingo, después de recibir la llamada de un conocido de Panettiere. Los equipos médicos intentaron reanimarla mediante maniobras de soporte vital avanzado, pero fue declarada muerta en el lugar alrededor de las 2:32 p. m.

En paralelo, las autoridades señalaron que la investigación preliminar no ha encontrado indicios de homicidio ni circunstancias sospechosas. La investigación continúa a cargo del Departamento de Policía de Greenville y la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

Panettiere, conocida mundialmente por sus papeles de Claire Bennet en Heroes y Juliette Barnes en Nashville, también participó en películas como Scream 4 y Scream VI. A principios de 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que habló abiertamente de sus problemas de adicción y de salud mental y de su proceso de recuperación.

Por ahora, no existe una confirmación oficial de que una sobredosis haya sido la causa de su muerte. Los reportes sobre una posible sobredosis y el paro cardiaco describen las circunstancias comunicadas durante la respuesta de emergencia, mientras que la causa médica definitiva permanece pendiente de los resultados forenses.

La familia de la actriz confirmó su fallecimiento y pidió privacidad mientras enfrenta la pérdida. Panettiere deja una hija, Kaya, y un legado televisivo que la convirtió en una de las actrices jóvenes más reconocidas de su generación.

Hayden Panettiere
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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