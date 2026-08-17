Muere Hayden Panettiere, actriz de ‘Heroes’ y ‘Nashville’, a los 36 años

Hayden Panettiere, una de las actrices estadounidenses que alcanzó la fama desde muy joven, falleció a los 36 años, informó este domingo su representante a ABC News.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte. Su padre, Skip Panettiere, confirmó el deceso mediante una declaración en la que describió a su hija como una persona que llevó amor y alegría a quienes la rodeaban.

Panettiere comenzó su carrera artística siendo una niña y posteriormente se convirtió en un rostro reconocido de la televisión y el cine. Uno de sus papeles más emblemáticos fue el de Claire Bennet en la serie de ciencia ficción Heroes, emitida entre 2006 y 2010. También protagonizó la serie musical Nashville, donde interpretó a la cantante Juliette Barnes, personaje por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

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En el cine, participó en producciones como Remember the Titans, A Bug’s Life —donde prestó su voz— y la franquicia de terror Scream, en la que interpretó a Kirby Reed. Su trayectoria comenzó en la década de 1990, con participaciones en producciones televisivas desde la infancia.

La actriz también había hablado públicamente en años recientes sobre experiencias personales y profesionales difíciles. En 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que abordó distintos episodios de su vida.

Hayden Panettiere tenía 36 años y estaba a pocos días de cumplir 37, pues nació el 21 de agosto de 1989 en Nueva York.