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Muere Hayden Panettiere, actriz de ‘Heroes’ y ‘Nashville’, a los 36 años

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, reconocida internacionalmente por sus papeles en las series ‘Heroes’ y ‘Nashville’, murió a los 36 años. Su fallecimiento fue confirmado por su representante

Agosto 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Hayden Panettiere, una de las actrices estadounidenses que alcanzó la fama desde muy joven, falleció a los 36 años, informó este domingo su representante a ABC News.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte. Su padre, Skip Panettiere, confirmó el deceso mediante una declaración en la que describió a su hija como una persona que llevó amor y alegría a quienes la rodeaban.

Panettiere comenzó su carrera artística siendo una niña y posteriormente se convirtió en un rostro reconocido de la televisión y el cine. Uno de sus papeles más emblemáticos fue el de Claire Bennet en la serie de ciencia ficción Heroes, emitida entre 2006 y 2010. También protagonizó la serie musical Nashville, donde interpretó a la cantante Juliette Barnes, personaje por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

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Getty

En el cine, participó en producciones como Remember the Titans, A Bug’s Life —donde prestó su voz— y la franquicia de terror Scream, en la que interpretó a Kirby Reed. Su trayectoria comenzó en la década de 1990, con participaciones en producciones televisivas desde la infancia.

La actriz también había hablado públicamente en años recientes sobre experiencias personales y profesionales difíciles. En 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que abordó distintos episodios de su vida.

Hayden Panettiere tenía 36 años y estaba a pocos días de cumplir 37, pues nació el 21 de agosto de 1989 en Nueva York.

Hayden Panettiere
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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