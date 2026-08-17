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Anne Hathaway explica por qué ha convertido su embarazo en protagonista de sus looks

La actriz vive su tercer embarazo y ha decidido celebrarlo también a través de la moda, con diseños que resaltan su baby bump, a pesar de las críticas a sus últimos atuendos.

Agosto 16, 2026 • 
Tania Franco
Anne Hathaway explica por qué ha convertido su embarazo en protagonista de sus looks

Anne Hathaway está viviendo su tercer embarazo sin esconder los cambios de su cuerpo y, por el contrario, los ha convertido en parte esencial de sus looks. Durante sus recientes apariciones públicas, la actriz de 43 años ha apostado por vestidos ceñidos, crop tops, prendas de tiro bajo y diseños creados especialmente para destacar su baby bump.

Anne Hathaway explica por qué ha convertido su embarazo en protagonista de sus looks

Getty Images

Te podría interesar: Así reaccionó Anne Hathaway a las críticas y rumores sobre su embarazo.

¿Por qué muestra su embarazo en sus looks?

Durante la premiere de The End of Oak Street, Hathaway explicó que se está divirtiendo con esta nueva etapa de su estilo. La actriz aseguró que muchos diseñadores se han mostrado entusiasmados por vestirla durante su embarazo y reconoció el trabajo de su estilista, Erin Walsh.

Nos estamos divirtiendo. Esto no dura para siempre, así que simplemente estamos disfrutando cada momento.
Anne Hathaway

Durante la promoción de The Odyssey también llevó diseños de Dior, Prada y Ashlyn adaptados a esta etapa. Para la premiere de The End of Oak Street, por ejemplo, lució un top personalizado de Atelier Prabal Gurung. Hathaway espera actualmente su tercer hijo con Adam Shulman, con quien ya tiene a Jonathan y Jack.

Anne Hathaway
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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