Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez revelan los detalles de su boda íntima

El enlace tuvo un significado especial porque coincidió con el décimo aniversario del día en que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en una tienda Gucci de Madrid. En lugar de organizar la gran boda que durante años había imaginado Georgina, ambos optaron por casarse en la sala de estar de su vivienda, acompañados por sus cinco hijos.

“Cuando era pequeña soñaba con el castillo más grande, el carruaje más grande, el vestido más largo y una corona llena de diamantes”, contó Georgina. Sin embargo, explicó que con el paso del tiempo cambió su perspectiva y prefirió una celebración “íntima” junto a su pareja y sus hijos. La modelo señaló que, aunque el lujo está a su alcance, la privacidad es mucho más difícil de conseguir.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 INSTAGRAM

Un look nupcial sin vestido tradicional

Para la ceremonia, Georgina Rodríguez decidió alejarse del tradicional vestido de novia. Lució un conjunto blanco de seda de Gucci compuesto por una falda de faille y una pieza coordinada, acompañado por zapatos de satén con el característico detalle metálico de la firma. Cristiano Ronaldo, por su parte, vistió un traje de algodón a medida en color beige claro y mocasines personalizados. Los hijos de la pareja también llevaron atuendos coordinados de Gucci.

La elección de la marca tuvo un fuerte componente sentimental: fue precisamente en una tienda Gucci de Madrid donde la pareja se conoció en 2016. Georgina Rodríguez recordó aquel primer encuentro como una cuestión de destino. Cristiano Ronaldo también evocó el momento y aseguró que cuando sus miradas se cruzaron supo que había algo especial. Ante la palabra “sueño” que utilizó Georgina Rodríguez para describir aquel instante, el futbolista coincidió: “Sí, un sueño”.

La joyería también tuvo un papel destacado. Georgina complementó su atuendo con piezas de la colección Garden of Kalahari de Chopard, entre ellas un collar cuyo diamante central es de 50 quilates.

De Cascais a Fátima

Después de la ceremonia civil, la familia se trasladó al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde recibió una bendición en un pequeño recinto religioso. Rodríguez contó que aquel momento terminó de darle un significado especial al día y describió la experiencia como una sensación de paz y energía difícil de explicar.

La pareja tampoco realizó un viaje de bodas. Ronaldo debía regresar a Arabia Saudita para reincorporarse con Al-Nassr, por lo que la celebración fue breve. El futbolista, sin embargo, restó importancia a la ausencia de luna de miel al afirmar: “Cada día es una luna de miel”.

Georgina, ya después de la ceremonia, resumió el momento diciendo que la boda fue exactamente como la había imaginado: íntima, llena de amor y con su familia como protagonista. También confesó que no pudo contener las lágrimas.

Cristiano Ronaldo habla de su retiro

A sus 41 años, el portugués reconoció que la próxima temporada probablemente será la última de su trayectoria profesional.

“Este probablemente sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, declaró el delantero.

Ronaldo explicó que ya piensa en la vida después del futbol y que tiene varios planes para ocupar el tiempo que dejará su carrera deportiva. Entre ellos mencionó viajar, pasar más tiempo con su familia y practicar pádel, una actividad que disfruta. También reconoció que retirarse supondrá llenar el vacío que dejará una profesión a la que ha dedicado 25 años.