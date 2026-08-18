FOREV3R Electric: la noche en que Kia celebró el futuro con música, tecnología y el nuevo EV3

Una experiencia inmersiva, un poderoso lineup musical y la presentación del primer vehículo 100% eléctrico “Hecho en México” de Kia, marcaron FOREV3R Electric, una celebración creada para demostrar que el futuro de la movilidad también se vive.

Música, tecnología, diseño y una mirada hacia el futuro se encontraron en FOREV3R Electric, la experiencia con la que Kia presentó oficialmente en México su nuevo EV3.

La marca dejó atrás el formato convencional de un lanzamiento automotriz para convertir la llegada de su nuevo SUV eléctrico en una celebración en la que las experiencias inmersivas, la cultura contemporánea y la música fueron parte esencial de la noche.

En el centro de todo se encontraba el Kia EV3, un modelo que representa un momento especialmente relevante para la compañía y para su operación nacional: se trata del primer vehículo 100% eléctrico “Hecho en México” de Kia, producido en su planta ubicada en Pesquería, Nuevo León.

La celebración también tuvo un significado especial para la operación de Kia en nuestro país.

“Hoy celebramos un momento histórico para Kia México que reafirma nuestro compromiso de largo plazo con el país”, compartió Andy Kim, CEO de Kia México.

El directivo destacó también el papel del talento nacional detrás de la producción de la compañía: “Cada vehículo ‘Hecho en México’ que sale de nuestra planta refleja el talento de clase mundial”.

El EV3 se integra así a una historia industrial que Kia ha construido desde Nuevo León y que ahora entra en una nueva etapa con la producción de vehículos completamente eléctricos.

La compañía tiene además una ambiciosa meta para los próximos años. Horacio Chávez, Managing Director de Kia México, señaló que para 2030 Kia busca que el 52% de sus ventas corresponda a vehículos electrificados.

Uno de los grandes momentos de la experiencia llegó con Jamie xx, el reconocido productor y DJ británico encabezó el lineup musical de FOREV3R Electric, llevando su propuesta electrónica a una noche diseñada para conectar la movilidad con nuevas expresiones culturales.

Chesare, María Nocheydía y Groovy Kids completaron la propuesta musical de una celebración en la que los invitados pudieron descubrir el EV3 dentro de un ambiente rodeado de instalaciones, tecnología y experiencias interactivas.

La intención fue clara: demostrar que la llegada de la movilidad eléctrica no tiene por qué comunicarse únicamente a través de cifras y especificaciones. También puede convertirse en una experiencia vinculada con la música, el entretenimiento y el lifestyle.

La autonomía es uno de los puntos fuertes del nuevo modelo Kia ofrecerá el EV3 en dos versiones. La EX incorpora una batería de 58.3 kWh capaz de ofrecer hasta 436 kilómetros de autonomía bajo ciclo WLTP; la SXL cuenta con una batería de 81.4 kWh que incrementa la cifra hasta 605 kilómetros.

Una capacidad que permite pensar en el vehículo eléctrico no solamente para trasladarse por la ciudad, sino también para disfrutar viajes y escapadas con mayor libertad.

Ambas versiones ofrecen 201 caballos de fuerza y 209 lb-pie de torque, acompañados de la respuesta inmediata característica de la propulsión eléctrica.

Con 4.30 metros de largo, el EV3 mantiene dimensiones ideales para la vida urbana, aunque su arquitectura permite ofrecer un interior mucho más amplio de lo que podría sugerir su tamaño exterior. Una distancia entre ejes de 2.68 metros y un piso trasero completamente plano ayudan a crear un habitáculo confortable para cinco pasajeros.

El diseño interior apuesta por una estética minimalista y tecnológica. Entre sus elementos destacan una pantalla panorámica dual de 12.3 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto y el sistema Kia Connect.

En la versión SXL se suman techo panorámico, asientos ventilados y calefactables, sistema de audio Harman/Kardon, cargador inalámbrico, llave digital NFC y un paquete más amplio de asistencias de conducción.

De acuerdo con las estimaciones presentadas para el modelo, una carga completa utilizando una instalación doméstica con tarifa residencial de CFE ronda los $260 pesos para la versión EX y $360 pesos para la SXL. Esto puede representar un costo aproximado de 60 centavos por kilómetro, además de que un vehículo eléctrico prescinde de servicios habituales asociados con motores de combustión, como cambios de aceite, bujías y afinaciones.

En estaciones de carga rápida de corriente directa, el EV3 puede recuperar del 10 al 80% de batería aproximadamente en 30 minutos bajo condiciones adecuadas. Su incorporación del conector J3400 (NACS) también busca ampliar las alternativas de carga para sus propietarios.

El Kia EV3 EX tendrá un precio de $689,700 pesos, mientras que el EV3 SXL estará disponible por $767,700 pesos.

Más allá de las cifras, FOREV3R Electric mostró la intención de Kia de acercar la electrificación a una nueva generación de consumidores.

Una generación para la que un automóvil ya no se define únicamente por llevarlos de un punto a otro, sino por la tecnología que integra, las experiencias que permite vivir y la forma en la que conecta con su estilo de vida.

Con Jamie xx detrás de la música y el EV3 como protagonista, FOREV3R Electric celebró una nueva etapa para Kia en nuestro país. Esta vez, el futuro eléctrico no solamente llegó a México: también se fabrica aquí.