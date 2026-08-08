Ela Velden llega a Caras y Caras Travel como parte de la nueva campaña de O media

En Nueva York, algunos escaparates han terminado convirtiéndose en atracciones por derecho propio. Las grandes tiendas entendieron hace décadas que una vitrina podía contar una historia y convertir a quienes aparecían dentro de ella en protagonistas.

O media retoma ese código visual para su nueva campaña de revistas de lujo. En CARAS, el personaje detrás del cristal es Ela Velden. La actriz y modelo mexicana nació en Querétaro y se trasladó a Ciudad de México para estudiar actuación en el CEA. Debutó en televisión en 2013 con Gossip Girl Acapulco y posteriormente participó en producciones como Muchacha italiana viene a casarse, Caer en tentación, Rubí y Las hijas de la señora García.

Su presencia en la campaña conecta con uno de los terrenos habituales de CARAS: las personalidades que forman parte de la conversación del entretenimiento mexicano.

La revista tiene más de 22 años de trayectoria y cubre sociedad, entretenimiento, moda, belleza, cultura, viajes y estilo de vida. De acuerdo con las cifras publicadas por O Media, actualmente alcanza una audiencia total de 4.7 millones entre digital, print y redes sociales.

Para esta campaña, esos contenidos toman la forma de un escaparate. Ela se convierte en el personaje central de una escena donde vestuario, fotografía y dirección de arte trabajan como lo harían en una vitrina de una gran tienda de Manhattan.

La referencia no es casual. Desde principios del siglo XX, establecimientos de la Quinta Avenida desarrollaron sus escaparates hasta convertirlos en producciones elaboradas que atraían miradas incluso después del horario comercial. CARAS lleva esa idea a su propio terreno: poner frente al cristal a una de las actrices mexicanas que hoy ocupan la pantalla y dejar que la imagen haga el resto.