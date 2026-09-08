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Julián Quiñones y Scarlett Camberos hacen historia al ser nominados al Balón de Oro 2026

El delantero de Al-Qadsiah y la estrella del América Femenil fueron incluidos entre los candidatos al prestigioso galardón de France Football; además, las Águilas aparecen nominadas como Club del Año

Septiembre 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Julián Quiñones y Scarlett Camberos

Getty

El futbol mexicano vive un momento histórico, luego de que se dieron a conocer a los nominados al Balón de Oro 2026, y México tendrá representación en dos de las categorías individuales más importantes.

Julián Quiñones y Scarlett Camberos fueron incluidos entre los candidatos a conquistar al máximo reconocimiento individual del futbol mundial.

De esta manera, la noticia coloca nuevamente los reflectores internacionales sobre el talento mexicano, especialmente después de un año marcado por actuaciones destacadas tanto a nivel de clubes como con la Selección Mexicana.

El delantero del Al-Qadsiah fue incluido en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro masculino, donde comparte protagonismo con figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Lamine Yamal.

La nominación llega después de una temporada en la que Quiñones destacó con su club en Arabia Saudita y tuvo un papel relevante con México durante el Mundial 2026, disputado en México, Estados Unidos y Canadá.

Para Quiñones, esta es además su primera nominación al Balón de Oro, un reconocimiento que consolida su trayectoria internacional después de haber construido buena parte de su carrera en el futbol mexicano y posteriormente dar el salto al extranjero.

Por otra parte, la futbolista del Club América, Scarlett Camberos también está haciendo historia en la categoría femenil al ser nominada al Balón de Oro, convirtiéndose en la primera jugadora mexicana en aparecer entre las candidatas a este reconocimiento.

Su candidatura reconoce el gran momento que vivió con las Águilas durante la temporada, en la que fue una de las futbolistas importantes del conjunto azulcrema en la conquista del Clausura 2026 y de la Concacaf W Champions Cup.

Camberos comparte la lista con algunas de las máximas figuras del futbol femenino internacional, entre ellas Alexia Putellas, Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen, Alessia Russo, Khadija Shaw y Wendie Renard.

El reconocimiento para México no termina ahí, ya que el Club América Femenil también fue incluido entre los cinco candidatos al premio de Club del Año femenino, junto al Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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