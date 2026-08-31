Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina: el adiós de una leyenda

A través de un emotivo mensaje compartido en redes sociales, el astro argentino confirmó una decisión que, según sus propias palabras, le duele profundamente, pero que considera necesaria.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, expresó Messi en su despedida.

El anuncio llega después de la final del Mundial de 2026, en la que Argentina terminó como subcampeona ante España. Messi reveló que comenzó a escribir su mensaje pocos días después de aquel encuentro y aseguró que siente que ha llegado el momento de cerrar uno de los capítulos más importantes de su extraordinaria carrera.

Con la sinceridad que ha caracterizado sus momentos más personales, Leo dejó claro que su despedida está marcada por el amor que siempre sintió por la Albiceleste.

“Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar”, señaló el capitán argentino, quien también destacó que nuevas generaciones de futbolistas merecen ahora su oportunidad.

El mensaje representa el cierre de una historia llena de emociones, triunfos, derrotas y una transformación que convirtió a Messi, definitivamente, en uno de los máximos símbolos de Argentina.

El legado que deja Lionel Messi

Messi debutó con la selección absoluta en 2005 y durante más de 20 años defendió los colores de Argentina. Su camino no siempre fue sencillo: vivió dolorosas derrotas en grandes finales e incluso anunció un primer retiro internacional en 2016, del que posteriormente regresó.

Con Messi como gran referente, Argentina conquistó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022 y, finalmente, la Copa del Mundo en Qatar 2022, uno de los momentos más emblemáticos de la carrera del rosarino.

Ahora, después de volver a disputar una final mundialista en 2026, el número 10 decide despedirse de la selección con la tranquilidad de haberlo dado todo.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados”, expresó.

Una nueva etapa para Leo Messi

Aunque su presencia dentro del terreno de juego con la selección argentina llega a su fin, Messi dejó claro que su vínculo con la Albiceleste será eterno.

A partir de ahora, aseguró, alentará al equipo desde afuera, como un aficionado más.

Con su retiro se cierra una de las eras más extraordinarias en la historia del futbol mundial. Porque más allá de los títulos, los récords y las incontables noches de gloria, Lionel Messi logró algo todavía más especial: convertirse en parte fundamental de la identidad de una generación de argentinos.