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John Galliano cancela su exposición en la Met Gala 2027

El mundo de la moda recibió una noticia inesperada: John Galliano ya no será el protagonista de la exposición que acompañaría a la Met Gala 2027.

Agosto 31, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

El propio diseñador y el Metropolitan Museum of Art anunciaron este 31 de agosto que “John Galliano: Horizons” no se llevará a cabo como estaba previsto.

La muestra había sido anunciada apenas en julio y estaba prevista para inaugurar en mayo de 2027 como la gran exposición de primavera del Costume Institute. El proyecto recorrería cerca de cuatro décadas de la trayectoria de Galliano, desde sus primeros trabajos hasta sus etapas en Givenchy, Dior y Maison Margiela.

Sin embargo, la elección del diseñador generó controversia debido a los comentarios antisemitas y racistas que realizó en el pasado, un episodio que derivó en su salida de Dior y por el que fue condenado en Francia en 2011.

En un comunicado, Galliano expresó su profundo agradecimiento al museo por haber considerado su obra para una exposición de tal magnitud, pero reconoció la necesidad de asumir la responsabilidad por el dolor causado por sus acciones pasadas. La decisión de no continuar con el proyecto fue tomada conjuntamente con el Met.

La exposición habría marcado un momento histórico para el diseñador: Galliano se habría convertido en uno de los pocos creadores vivos en recibir una exposición individual de esta relevancia en el Costume Institute, después de Yves Saint Laurent y Rei Kawakubo.

Por ahora, el Metropolitan Museum of Art aún no ha revelado cuál será la nueva exposición de primavera ni el concepto que inspirará la Met Gala 2027

Met Gala
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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