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Brian Austin Green revela el curioso secreto de Luke Perry: ¿por qué llevaba globos en los aviones?

Brian Austin Green recuerda los inesperados actos de bondad de su difunto coprotagonista Luke Perry antes de su muerte en 2019.

Agosto 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
Brian Austin Green revela el curioso secreto de Luke Perry: ¿por qué llevaba globos en los aviones?

Brian Austin Green revela el curioso secreto de Luke Perry: ¿por qué llevaba globos en los aviones?

Getty Images

Brian Austin Green y Luke Perry fueron amigos y compañeros de reparto durante las 10 temporadas de la exitosa serie juvenil Beverly Hills, 90210, y durante una entrevista, Perry se sinceró sobre el valor de su amistad y lo mucho que lo admiraba.

Brian recordó las discretas muestras de generosidad con las que su compañero de serie, solía ayudar a amigos, vecinos e incluso a completos desconocidos antes de su muerte en 2019, asegurando que siempre tuvo un gran corazón.

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La amistad de Brian Austin Green y Luke Perry

Durante una reciente conversación en el podcast Really Famous with Kara Mayer Robinson, Green confesó que Perry ha sido el compañero y amigos que mejor lo ha entendido como persona.

Luke siempre fue una persona muy interesante para mí”, recuerda Green. “No le importaba lo que los demás pensaran de él”. Sin embargo, no fue hasta que el propio actor comenzó a experimentar “síntomas parecidos a un ictus” relacionados con su alimentación que, según cuenta, comprendió por qué sentía tanto cariño por Perry.

Brian Austin Green revela el curioso secreto de Luke Perry: ¿por qué llevaba globos en los aviones?

Brian Austin Green revela el curioso secreto de Luke Perry: ¿por qué llevaba globos en los aviones?

Getty Images

Brian Austin Green recuerda los actos de bondad y generosidad de Luke Perry

Luke Perry murió a los 52 años, el 4 de marzo de 2019, cinco días después de sufrir un derrame cerebral masivo. Tras su fallecimiento, Brian compartió con la familia del actor, incluidos sus hijos y su exesposa, varias historias sobre los discretos actos de bondad que Perry realizó en vida y que nunca contó a nadie.

Entre ellas, destacó un sencillo hábito que reflejaba su constante disposición para ayudar a los demás.

Cada vez que viajaba en avión, llevaba globos en los bolsillos. Cuando escuchaba a un niño llorar, inflaba uno y se acercaba para regalárselo, porque de alguna manera sabía que eso podía consolarlo”, cuenta Green.

El actor también compartió otros ejemplos de la generosidad de su amigo: “Si alguien estaba enfermo en un hospital al otro lado del país, tomaba un avión, viajaba hasta allí, se sentaba a su lado, conversaba con esa persona y creaba un vínculo especial. Después, regresaba a casa y no se lo contaba a nadie”, relata. “No lo hacía buscando que los demás pensaran: ‘Qué buena persona, hizo eso’”.

Para millones de espectadores, Perry siempre será recordado como Dylan McKay, el personaje que interpretó en Beverly Hills, 90210 y que lo convirtió en uno de los grandes ídolos juveniles de los años 90.

Sin embargo, para quienes lo conocieron personalmente, su legado parece estar menos relacionado con la fama y mucho más con esos pequeños gestos que hacía lejos de las cámaras.

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