¿Quién es Milo Manheim? El actor que será Flynn Rider en el live action de ‘Enredados’

Milo Manheim será el encargado de llevar a Flynn Rider a la acción real. Disney confirmó en enero de 2026 que el actor protagonizará el live action de Enredados junto a Teagan Croft, quien interpretará a Rapunzel. La película, dirigida por Michael Gracey —responsable de The Greatest Showman—, ya se encuentra en producción y tiene previsto llegar a los cines el 31 de marzo de 2028.

El actor de 25 años ha contado que hacía mucho teatro musical en la escuela y que precisamente durante una de esas producciones fue descubierto por una directora de casting, quien lo animó a audicionar para Zombies.

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De los musicales al nuevo Flynn Rider

Antes de Zombies, Manheim ya acumulaba experiencia teatral desde niño. En 2017 fue reconocido en el New York Musical Theatre Festival por su participación en Generation Me. Años después regresó de lleno al género con proyectos de mayor perfil.

En 2024 participó en la producción de Deaf West Theatre de American Idiot, el musical construido alrededor de la música de Green Day. Ahí, el director Michael Mayer lo vio sobre el escenario y posteriormente Manheim consiguió interpretar a Seymour Krelborn en Little Shop of Horrors off-Broadway en 2025. El propio actor ha reconocido que, aunque ama trabajar frente a las cámaras, existe una energía en el teatro que considera incomparable.

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Ese mismo año sumó otro musical emblemático a su trayectoria al interpretar a Peter en Jesus Christ Superstar en el Hollywood Bowl. Su filmografía también incluye Journey to Bethlehem, película musical de 2023 donde interpretó a José junto a la mexicana Fiona Palomo.

Con años de musicales detrás de él, una franquicia de Disney que lo convirtió en estrella y experiencia tanto frente a las cámaras como sobre el escenario, Flynn Rider parece reunir varias de las facetas que Milo Manheim ha desarrollado desde que era niño.