Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

¿Quién es Milo Manheim? El actor que será Flynn Rider en el live action de ‘Enredados’

Su experiencia con la música y el teatro comenzó mucho antes de convertirse en una estrella de Disney. Este es el camino que lo llevó hasta uno de sus papeles más importantes.

Agosto 29, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién es Milo Manheim? El actor que será Flynn Rider en el live action de 'Enredados'

Sara Jaye/Getty Images for SONIC Drive-in

Milo Manheim será el encargado de llevar a Flynn Rider a la acción real. Disney confirmó en enero de 2026 que el actor protagonizará el live action de Enredados junto a Teagan Croft, quien interpretará a Rapunzel. La película, dirigida por Michael Gracey —responsable de The Greatest Showman—, ya se encuentra en producción y tiene previsto llegar a los cines el 31 de marzo de 2028.

El actor de 25 años ha contado que hacía mucho teatro musical en la escuela y que precisamente durante una de esas producciones fue descubierto por una directora de casting, quien lo animó a audicionar para Zombies.

¿Quién es Milo Manheim? El actor que será Flynn Rider en el live action de 'Enredados'

Bruce Glikas/Bruce Glikas/Getty Images

De los musicales al nuevo Flynn Rider

Antes de Zombies, Manheim ya acumulaba experiencia teatral desde niño. En 2017 fue reconocido en el New York Musical Theatre Festival por su participación en Generation Me. Años después regresó de lleno al género con proyectos de mayor perfil.

En 2024 participó en la producción de Deaf West Theatre de American Idiot, el musical construido alrededor de la música de Green Day. Ahí, el director Michael Mayer lo vio sobre el escenario y posteriormente Manheim consiguió interpretar a Seymour Krelborn en Little Shop of Horrors off-Broadway en 2025. El propio actor ha reconocido que, aunque ama trabajar frente a las cámaras, existe una energía en el teatro que considera incomparable.

¿Quién es Milo Manheim? El actor que será Flynn Rider en el live action de 'Enredados'

XNY/Star Max/GC Images

Ese mismo año sumó otro musical emblemático a su trayectoria al interpretar a Peter en Jesus Christ Superstar en el Hollywood Bowl. Su filmografía también incluye Journey to Bethlehem, película musical de 2023 donde interpretó a José junto a la mexicana Fiona Palomo.

Con años de musicales detrás de él, una franquicia de Disney que lo convirtió en estrella y experiencia tanto frente a las cámaras como sobre el escenario, Flynn Rider parece reunir varias de las facetas que Milo Manheim ha desarrollado desde que era niño.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
¿Por qué terminaron Kristen Stewart y Robert Pattinson? La historia detrás de una de las parejas de los 2000
Entretenimiento
¿Por qué terminaron Kristen Stewart y Robert Pattinson? La historia detrás de una de las parejas de los 2000
Agosto 28, 2026
 · 
Tania Franco
tini-conciertos.jpeg
Entretenimiento
Tini Stoessel rompió con su papá por esta razón
Agosto 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
yolanda-andrade-habla-de-su-enfermedad.jpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade recuerda cuando el médico le dijo el tiempo que le quedaba de vida
Agosto 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jose-eduardo-derbez-paola-dalay-separacion.jpg
Entretenimiento
José Eduardo Derbez rompe el silencio y aclara los rumores de separación con Paola Dalay
Agosto 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jacob-elordi-mama.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi cumple la promesa que le hizo a su mamá de llevarla a los Oscar
El actor australiano vivió una de las noches más especiales de su carrera y de su vida durante la ceremonia de los Premios Oscar, por cumplir una promesa muy personal
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-frankestein-netflix.jpeg
Entretenimiento
Cuántos premios ganó Guillermo del Toro en los Oscar 2026
El director mexicano tenía nueve nominaciones, sin embargo, no tuvo suerte en todas
Marzo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
lucero
Entretenimiento
“Todo México lo vio”: Lucero recuerda su icónica boda con Mijares que hizo historia en televisión
La cantante recordó cómo tomó la difícil decisión de televisar su enlace con Manuel Mijares en 1997, una celebración que reunió a más de 700 invitados y provocó multitudes en las calles del Centro Histórico.
Agosto 27, 2026
 · 
Tania Franco
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez