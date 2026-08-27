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Yolanda Andrade recuerda cuando el médico le dijo el tiempo que le quedaba de vida

La conductora habló abiertamente sobre la esclerosis lateral amiotrófica que enfrenta y recordó una conversación con un médico que cambió su manera de entender la vida.

Agosto 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Yolanda Andrade sigue luchando por su salud

Instagram @marilemx

Yolanda Andrade volvió a conmover al público al hablar con franqueza sobre el complejo momento de salud que atraviesa y revelar la estimación de tiempo que, según recordó, recibió de uno de sus médicos.

Durante una conversación en vivo con su amiga Thalía, la conductora habló de los cambios que ha experimentado desde que recibió su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, y recordó una conversación que marcó profundamente su forma de ver la vida.

De acuerdo con el relato de Yolanda, en algún momento un médico le habló de una expectativa de “un año y medio”. La conductora compartió esta experiencia mientras reflexionaba sobre la importancia que ahora tiene para ella aprovechar el presente y disfrutar el tiempo.

Durante la conversación, la conductora también habló con sinceridad sobre la realidad que enfrenta y reconoció que su padecimiento no tiene cura.

“Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero tengo que vivir”, expresó Yolanda, quien explicó que intenta concentrarse en el presente y continuar con las personas y actividades que considera importantes en su vida.

Sus declaraciones provocaron preocupación entre sus seguidores, especialmente después de que en las últimas semanas compartiera publicaciones y videos relacionados con su estado de salud y con diferentes momentos importantes de su vida.

La conductora ha reconocido públicamente que su proceso ha sido difícil tanto física como emocionalmente. Durante su charla con Thalía, habló de sentimientos como el miedo, la frustración, la ira y el coraje que ha experimentado desde que comenzó a enfrentar esta situación.

Pese a ello, también manifestó que su perspectiva sobre la vida ha cambiado y que intenta aprovechar cada momento.

Yolanda Andrade
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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