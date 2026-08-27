Meghan Markle y el príncipe Harry regresan al Reino Unido seis años después de alejarse de la familia real

Meghan Markle y el príncipe Harry regresaron al Reino Unido seis años después de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real británica y establecerse en Estados Unidos.

El duque y la duquesa de Sussex llegaron a territorio británico acompañados de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, en lo que representa uno de los regresos más significativos de la pareja desde el llamado “Megxit”.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, la familia viajó de California al Reino Unido en un vuelo privado y aterrizó en Birmingham.

Una nueva etapa para los Sussex

El regreso de Harry y Meghan no sería únicamente una visita temporal. Diversos reportes señalan que la pareja planea pasar una temporada prolongada en el Reino Unido y que sus hijos comenzarán sus estudios en escuelas británicas durante el próximo ciclo escolar.

La familia viviría en una residencia privada y no vinculada a la familia real, cuya ubicación no ha sido revelada públicamente por motivos de privacidad y seguridad. También se ha informado que conservarán su residencia en Montecito, California.

¿Por qué Meghan y Harry se fueron del Reino Unido?

La historia de los Sussex dio un giro definitivo en 2020, cuando anunciaron su intención de dejar sus funciones como miembros de alto rango de la familia real.

Posteriormente, Harry y Meghan dejaron de representar oficialmente a la Corona y comenzaron una nueva vida fuera del Reino Unido. Tras pasar un breve periodo en Canadá, finalmente se establecieron en California.

Su salida estuvo acompañada de una fuerte controversia y de un distanciamiento cada vez mayor con algunos integrantes de la familia real británica. La relación se volvió todavía más tensa después de las entrevistas y declaraciones públicas en las que la pareja habló sobre sus experiencias dentro de la institución monárquica.

El regreso de los duques de Sussex inevitablemente ha despertado nuevas preguntas sobre una posible reconciliación familiar.

Harry ha manifestado en distintas ocasiones su deseo de sanar la relación con su familia. En los últimos meses se ha informado de un acercamiento con su padre, el rey Carlos III, aunque la relación con su hermano, el príncipe William, continuaría siendo especialmente complicada.