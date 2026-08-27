José Eduardo Derbez rompe el silencio y aclara los rumores de separación con Paola Dalay

José Eduardo Derbez finalmente rompió el silencio sobre los rumores de una supuesta separación con Paola Dalay, luego de varias semanas de especulaciones alrededor de la pareja.

El actor regresó a México después de pasar varios días en España por compromisos laborales y fue cuestionado por la prensa sobre las versiones que señalaban que atravesaba una crisis sentimental con Paola, madre de su hija Tessa.

Aunque inicialmente respondió con humor a los cuestionamientos, José Eduardo dejó claro que no existe una separación entre ellos y aseguró que su relación se encuentra en un buen momento.

“Estamos muy bien, estamos muy contentos”, expresó el actor al ser interrogado sobre la situación de su relación. Además, sostuvo que, pese a los rumores que escuchó durante su estancia en España, su vínculo con Paola continúa sólido.

¿Por qué Paola Dalay no viajó con José Eduardo Derbez?

José Eduardo explicó que la ausencia de Paola durante su viaje a España se debió a cuestiones laborales y no a un distanciamiento entre ellos.

De acuerdo con el actor, el viaje ya estaba planeado desde hace tiempo, mientras que Paola tenía compromisos profesionales en México que le impidieron acompañarlo. Incluso señaló que ella tenía previsto reunirse con él, pero finalmente sus actividades no se lo permitieron.

Paola Dalay ya había hablado sobre las especulaciones

A mediados de agosto, Paola Dalay también fue cuestionada sobre el estado de su relación. En ese momento, explicó que la distancia con José Eduardo estaba relacionada con sus respectivos compromisos profesionales y negó las versiones que afirmaban categóricamente que ya estaban separados.

Ahora, tras el regreso de José Eduardo a México, el actor ha sido contundente al asegurar que la relación continúa y que ambos se encuentran bien.

Incluso adelantó que Paola lo acompañaría a una próxima alfombra roja, lo que podría convertirse en una nueva aparición pública juntos después de las semanas de rumores.

De esta manera, José Eduardo Derbez puso fin, al menos por ahora, a las versiones sobre una ruptura con Paola Dalay y reiteró que, pese a todo lo que se ha dicho sobre su vida privada, su relación permanece sólida.