Natalie Portman se convierte en mamá por tercera vez a los 45 y esto se sabe de su bebé

Natalie Porman se convierte en madre por tercera ocasión, la actriz de 45 años le ha dado la bienvenida a su primer hijo en común con Tanguy Destable, el músico francés con el que sale desde hace poco más de un año.

La pareja, que ha mantenido su relación lejos de los reflectores, reside en Francia y ahora comienza una nueva etapa de su vida juntos con la llegada de su hijo, haciendo crecer la familia, pues Portman ya es madre de otros dos niños: Aleph, de 15 años, y Amalia, de 9.

Natalie Portman da la bienvenida a su tercer hijo

De acuerdo con información publicada por la revista francesa Voici y retomada por medios internacionales, Natalie de 45 años le dio la bienvenida a su tercer hijo el pasado 25 de agosto; sin embargo, ni la actriz ni Tanguy han confirmado la noticia.

Según los reportes publicados hasta ahora, el tercer hijo de Natalie sería un niño, aunque este dato todavía no ha sido confirmado por la pareja, por lo que se mantiene como información de medios franceses.

Tampoco se conocen públicamente el nombre del bebé, su peso, ni otros detalles sobre su nacimiento, pues la actriz siempre se ha caracterizado por mantener su vida familiar lejos de los reflectores.

¿Cómo llevó Natalie Portman su embarazo a los 45 años?

La estrella de ‘El Cisne negro’, reveló por primera vez que estaba embarazada en abril de 2026, durante una entrevista exclusiva con Harper’s Bazaar.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, dijo. “Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”.

La actriz también compartió que sintió un sentimiento más profundo de gratitud por su tercer embarazo, pues esta vez fue una experiencia más “tranquila”, que valoró cada momento.

“Hay una gratitud que, cuando eres joven, quizá no alcanzas a comprender”, confesó. “Ahora tengo una mayor calma y un profundo conocimiento de mí misma: sé con quién quiero compartir mi tiempo y qué tipo de energía quiero tener cerca, lo que hace que esta experiencia sea aún más hermosa cada día. Y, sabiendo que probablemente será la última vez que viva algo así, valoro y disfruto cada momento”.

A finales del mes de julio, la actriz compartió una foto en su perfil de Instagram, donde deja ver su baby bump, con el siguiente mensaje: “Contando los días hasta que nos encontremos”, escribió la actriz, quien acompañó el mensaje con una emotiva muestra de agradecimiento: “Gracias por tu talento…”.

Luego de concluir recientemente algunos proyectos, Natalie decidió centrarse en su familia, disfrutando especialmente de su embarazo en París y del agradable clima primaveral.