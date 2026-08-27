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Matthew McConaughey revela la comedia romántica que más le gustó protagonizar

El actor confesó cuál fue la película que le dio un giro a su carrera y que más regalías le genera en la actualidad

Agosto 27, 2026 • 
Tania Franco
Matthew McConaughey revela que ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ es la película que más regalías le genera

RJ Capak/WireImage

Cómo perder a un hombre en 10 días se estrenó en 2003, pero para Matthew McConaughey continúa siendo “un regalo que sigue dando frutos”. El actor reveló que la cinta que protagonizó junto a Kate Hudson es, hasta la fecha, la película que mejores ingresos residuales le genera de toda su carrera.

Durante una conversación en el pódcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, McConaughey explicó que ninguna de sus otras películas le ha dejado mejores pagos residuales, es decir, las regalías que recibe por las posteriores exhibiciones y distribución de sus trabajos.

Matthew McConaughey revela que ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ es la película que más regalías le genera

RJ Capak/WireImage

“Sigue siendo la película que más dinero de regalías me da de todas las que he hecho. Por mucho”, aseguró. El actor recordó que, en la época dominada por el DVD y la televisión por cable, cada marzo solía recibir un cheque especialmente grande debido a las transmisiones de la película alrededor de San Valentín.

También es su comedia romántica favorita

El éxito económico no es la única razón por la que McConaughey guarda un cariño especial por la cinta. El ganador del Oscar también la calificó como “probablemente mi comedia romántica favorita de las que he hecho” y aseguró que se ha convertido en un referente del género con el paso del tiempo.

Matthew McConaughey revela que ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ es la película que más regalías le genera

Kevin Winter/Getty Images

La película sigue a Andie Anderson, interpretada por Kate Hudson, una periodista que debe conseguir que un hombre termine con ella en apenas diez días para escribir un artículo. Sin saberlo, el elegido es Ben Barry, un publicista interpretado por McConaughey que, al mismo tiempo, apuesta que puede lograr que cualquier mujer se enamore de él en ese mismo periodo.

Matthew McConaughey revela que ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ es la película que más regalías le genera

RJ Capak/WireImage

Más de 20 años después, la química entre Hudson y McConaughey, sus escenas convertidas en referentes de la cultura pop y una historia que continúa encontrando nuevas audiencias han mantenido vigente a Cómo perder a un hombre en 10 días. Para su protagonista, además, sigue siendo literalmente el regalo que no deja de dar.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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