¿De qué murió Yayoi Kusama? Esto se sabe sobre la muerte de la icónica artista japonesa

La muerte de Yayoi Kusama, una de las artistas contemporáneas más influyentes y reconocidas del mundo, conmocionó al ámbito cultural internacional. La creadora japonesa falleció el 14 de agosto de 2026, a los 97 años, en un hospital de Tokio.

El anuncio oficial de su fallecimiento fue difundido este 27 de agosto a través del sitio web de la artista y del Museo Yayoi Kusama. Sin embargo, el comunicado de su equipo únicamente confirmó el lugar y la fecha de su muerte, sin especificar oficialmente la causa del fallecimiento.

No obstante, la agencia japonesa Jiji Press, cuya información fue publicada por Nippon.com, reportó que Kusama murió a causa de un fallo multiorgánico en un hospital de Tokio.

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En el comunicado oficial, el estudio de Yayoi Kusama recordó la extraordinaria dedicación que la artista mantuvo durante toda su vida.

La organización aseguró que Kusama continuó pintando hasta sus últimos días, sin abandonar su trabajo creativo y manteniéndose fiel a los temas que marcaron gran parte de su obra, como el amor, el infinito y el alma.

Reconocida mundialmente por sus característicos lunares, sus esculturas de calabazas y sus famosas Infinity Mirror Rooms, Yayoi Kusama construyó una trayectoria que la convirtió en una de las figuras más importantes del arte contemporáneo.

El legado de Yayoi Kusama

Nacida en 1929 en Matsumoto, Japón, Kusama desarrolló un lenguaje artístico único que abarcó la pintura, la escultura, las instalaciones, el performance, la literatura y la poesía.

A lo largo de su carrera, transformó sus experiencias personales y sus visiones en una obra visual inconfundible que conquistó museos y galerías de todo el mundo.