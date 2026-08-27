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Yayoi Kusama
Personalidades
¿De qué murió Yayoi Kusama? Esto se sabe sobre la muerte de la icónica artista japonesa
La artista japonesa Yayoi Kusama murió a los 97 años el pasado 14 de agosto de 2026 en un hospital de Tokio.
Agosto 27, 2026
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Diana Laura Sánchez