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Rania de Jordania presume a sus nietas y revela sus nombres

La reina Rania de Jordania compartió con sus seguidores las primeras fotografías de sus nuevas nietas, las gemelas Talia y Rania, quienes nacieron el pasado 14 de agosto y convirtieron a la monarca en abuela por cuarta vez.

Agosto 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Las imágenes, difundidas por Rania muestran a la reina y al rey Abdalá II sosteniendo a las recién nacidas en un emotivo encuentro familiar. En las fotografías también aparece Amina, la hija mayor de la princesa Iman, quien ahora se convierte en hermana mayor.

“Saludables, felices y finalmente aquí. Hemos esperado tanto para conocerte, Talia y Rania”, escribió la reina en su publicación, acompañando las fotografías con un mensaje de felicitación para su hija Iman, su esposo, Jameel Alexander Thermiotis, y la pequeña Amina.

Las niñas son hijas de la princesa Iman bint Abdullah II, hija de Rania y del rey Abdalá II, y del empresario Jameel Alexander Thermiotis. La pareja se casó en marzo de 2023 y ya tenía una hija, Amina, nacida en febrero de 2025.

El nombre Rania representa un homenaje particularmente significativo: una de las gemelas lleva el mismo nombre que su abuela materna, la reina de Jordania. De esta manera, el nombre de la monarca pasa a la siguiente generación de la familia hachemita.

Por su parte, Talia completa el nombre de las gemelas, cuyo nacimiento fue anunciado por la Corte Real Hachemita el 14 de agosto. El comunicado oficial confirmó que Iman y Thermiotis habían sido padres de dos niñas, aunque la noticia de que se trataba de gemelas tomó por sorpresa al público.

Con la llegada de Talia y Rania, Rania y Abdalá II tienen ahora cuatro nietas. La primera fue la princesa Iman bint Al Hussein, hija del príncipe heredero Hussein y de la princesa Rajwa, nacida en agosto de 2024. La segunda fue Amina, hija de la princesa Iman y Thermiotis, nacida en febrero de 2025.

Las gemelas, aunque forman parte de la familia real, no están en la línea de sucesión al trono jordano, ya que las normas de sucesión del país reservan el acceso al trono a los descendientes varones.

Así, con la llegada de Talia y Rania, la familia del rey Abdalá II y la reina Rania suma una nueva generación, mientras el nombre de la monarca queda también perpetuado en una de sus nietas.

Rania de Jordania
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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