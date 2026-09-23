Charles Spencer se disculpa con Piers Morgan por las “difamaciones” sobre él en su libro sobre la princesa Diana

A casi 30 años de la muerte de la princesa Diana, su hermano, el conde Charles Spencer, publicó sus nuevas memorias, ‘El Canto del Cisne: Diana, mi hermana’, en las que recuerda distintos episodios de la vida de Lady Di y aborda también su relación con el rey Carlos III, además de otras experiencias que marcaron a la princesa.

Sin embargo, una nueva polémica rodea al conde, luego de que el periodista Piers Morgan anunciara acciones legales por las afirmaciones que considera difamatorias en el libro, y aunque Spencer ya se disculpó por uno de los errores señalados, Morgan asegura que seguirá adelante con el proceso legal.

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Charles Spencer pide disculpas a Piers Morgan por difamaciones en El Canto del Cisne: Diana, mi hermana

El periodista y presentador Piers Morgan amenazó con emprender acciones legales contra el conde Charles Spencer por las “inexactitudes inventadas” que, según el periodista, aparecen en su libro sobre la vida de la princesa Diana.

“Emprenderé acciones legales contra Earl Spencer y sus editores por las mentiras demostrables que ha escrito sobre mí en su nuevo libro, las cuales ponen en tela de juicio su credibilidad como supuesto ‘historiador’”.

En una publicación en X, el 22 de septiembre, el periodista afirmó que Spencer se disculpó por las declaraciones que considera difamatorias en El Canto del Cisne, pero señaló que seguirá adelante con el proceso para exigir que sean retiradas y que se paguen daños a King’s Trust.

¿Qué dijo Charles Spender sobre Piers Morgan?

En uno de los pasajes del libro, Spencer relata que llamó personalmente a Morgan para informarle que no era bienvenido en el funeral de Diana en 1997, y el conde mantiene su versión de que el periodista se mostró “hosco y molesto” durante aquella conversación.

No obstante, Spencer reconoció un error en su explicación sobre el motivo que, según él, habría provocado la reacción de Morgan, pues en el libro, señala erróneamente que el periodista era editor del Daily Mirror cuando se publicaron en 1993, unas fotografías de Diana haciendo ejercicio en un gimnasio, ya que Morgan trabajaba entonces en The Sun y no se incorporó al Daily Mirror hasta 1995.

Fue por esta razón que Charles Spencer admitió el error y ofreció disculpas por la inexactitud.

Sin embargo, Morgan también rechazó la versión de Spencer sobre aquella llamada telefónica y cuestionó el recuerdo del conde sobre lo ocurrido.

En una publicación posterior en X, el periodista aseguró que no se mostró “malhumorado ni molesto”, sino que, según su propio relato escrito en sus diarios The Insider, mantuvo una actitud respetuosa con Spencer y su familia, y puso en duda la precisión de los recuerdos del conde sobre las conversaciones que ambos mantuvieron.