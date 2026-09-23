Ella Bright y Belmont Cameli vuelven a llamar la atención de los seguidores de Off Campus. Los actores fueron captados abrazándose durante la despedida del rodaje de la segunda temporada, un momento que llega después de varias semanas en las que su relación fuera de cámaras estuvo rodeada de rumores.

Las especulaciones comenzaron a finales de agosto, cuando seguidores descubrieron que Cameli había eliminado o archivado varias publicaciones de Instagram relacionadas con la promoción de la serie y en las que aparecía junto a Bright. El movimiento generó teorías sobre un supuesto conflicto entre los protagonistas, aunque nunca existió una confirmación de una pelea.

Ella Bright y Belmont Cameli se abrazan tras finalizar Off Campus 2: ¿qué pasó con los rumores de tensión? IG: Ella Bright

Bright fue una de las primeras en intentar frenar las versiones. Ante los comentarios en redes, respondió: “Todo está bien”, mientras que semanas después ambos aparecieron juntos en un video de Prime Video agradeciendo el apoyo a la primera temporada y hablando con entusiasmo sobre la segunda.

Cameli también habló recientemente sobre la atención que ha recibido su vida personal tras el éxito de la serie. Sin referirse directamente a una pelea con Bright, reconoció que sentirse constantemente observado por los fans puede resultar extraño y calificó gran parte de los comentarios en internet simplemente como “ruido”.

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Las teorías también se han mezclado con el enorme interés por la química de los actores fuera de la pantalla. Sin embargo, Bright ha sido clara al describir a Belmont como “literalmente mi hermano” y también ha hablado con cariño de Raina Morris, novia del actor. Sin embargo, ni Bright ni Cameli han confirmado que haya existido un distanciamiento. Antes de que surgieran los rumores, ambos habían hablado abiertamente de su amistad.