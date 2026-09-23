Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Ella Bright y Belmont Cameli se abrazan tras finalizar Off Campus 2: ¿qué pasó con los rumores de tensión?

Los protagonistas de Hannah y Garrett fueron captados en una afectuosa despedida al terminar sus escenas de la segunda temporada, después de semanas de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento.

Septiembre 23, 2026 • 
Tania Franco
Ella Bright y Belmont Cameli se abrazan tras finalizar Off Campus 2: ¿qué pasó con los rumores de tensión?

Ella Bright y Belmont Cameli se abrazan tras finalizar Off Campus 2: ¿qué pasó con los rumores de tensión?

TheStewartofNY/GC Images

Ella Bright y Belmont Cameli vuelven a llamar la atención de los seguidores de Off Campus. Los actores fueron captados abrazándose durante la despedida del rodaje de la segunda temporada, un momento que llega después de varias semanas en las que su relación fuera de cámaras estuvo rodeada de rumores.

Las especulaciones comenzaron a finales de agosto, cuando seguidores descubrieron que Cameli había eliminado o archivado varias publicaciones de Instagram relacionadas con la promoción de la serie y en las que aparecía junto a Bright. El movimiento generó teorías sobre un supuesto conflicto entre los protagonistas, aunque nunca existió una confirmación de una pelea.

Ella Bright rompe el silencio sobre la polémica por su edad en Off Campus

Ella Bright y Belmont Cameli se abrazan tras finalizar Off Campus 2: ¿qué pasó con los rumores de tensión?

IG: Ella Bright

Bright fue una de las primeras en intentar frenar las versiones. Ante los comentarios en redes, respondió: “Todo está bien”, mientras que semanas después ambos aparecieron juntos en un video de Prime Video agradeciendo el apoyo a la primera temporada y hablando con entusiasmo sobre la segunda.

Cameli también habló recientemente sobre la atención que ha recibido su vida personal tras el éxito de la serie. Sin referirse directamente a una pelea con Bright, reconoció que sentirse constantemente observado por los fans puede resultar extraño y calificó gran parte de los comentarios en internet simplemente como “ruido”.

Belmont Cameli sorprende en el US Open junto a su novia, Raina Morris

Jean Catuffe/GC Images

Te podría interesar: Belmont Cameli sorprende en el US Open junto a su novia, Raina Morris.

Las teorías también se han mezclado con el enorme interés por la química de los actores fuera de la pantalla. Sin embargo, Bright ha sido clara al describir a Belmont como “literalmente mi hermano” y también ha hablado con cariño de Raina Morris, novia del actor. Sin embargo, ni Bright ni Cameli han confirmado que haya existido un distanciamiento. Antes de que surgieran los rumores, ambos habían hablado abiertamente de su amistad.

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Channing Tatum niega estar detrás de la cuenta que lanza críticas contra Zoë Kravitz y Harry Styles
Entretenimiento
Channing Tatum niega estar detrás de la cuenta que lanza críticas contra Zoë Kravitz y Harry Styles
Septiembre 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Las últimas confesiones de Hayden Panettiere: lo que dijo sobre su hija y el futuro antes de morir
Entretenimiento
¿De qué falleció Hayden Panettiere? Confirman que su muerte a los 36 años fue accidental
Septiembre 22, 2026
 · 
Tania Franco
colate-habla-de-su-guerra-con-paulina-rubio-por-su-hijo .jpg
Entretenimiento
Colate busca un acuerdo con Paulina Rubio por su hijo: “Vamos a arreglar esto de otra forma”
Septiembre 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
la-bola-negra-penelope-cruz.jpeg
Entretenimiento
La bola negra: de qué trata la película de Los Javis con Penélope Cruz
Septiembre 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Historial amoroso de Presley Gerber: quiénes fueron sus novias y su gran amor
Entretenimiento
¿Quién era la novia de Presley Gerber? Esto se sabe de su vida amorosa antes de su muerte
¿Cuál es el historial amoroso de Presley Gerber? Ellas fueron las mujeres que formaron parte de la vida sentimental del hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber.
Septiembre 21, 2026
 · 
Melisa Velázquez
dulce-maria-entrevista-caras-mexicojpg
Entretenimiento
Dulce María nos presenta a Fernanda, la hermosa bebé que llegó para complementar a su familia
Acompañada por su esposo, el productor y escritor Paco Álvarez, su hija, María Paula, y la pequeña Fer, la exRebelde nos recibe en su casa, donde nos muestra su mejor y más inspiradora versión: la de madre y esposa.
Septiembre 21, 2026
Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte
Entretenimiento
Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte
Meses antes de la muerte del modelo a los 27 años, Cindy Crawford habló sobre la relación entre sus hijos, Presley y Kaia Gerber, y reveló qué era lo que más la emocionaba como madre.
Septiembre 21, 2026
 · 
Tania Franco
Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años
Entretenimiento
Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años: Lo que se sabe
El modelo, primogénito de Cindy Crawford y Rande Gerber, murió este domingo 20 de septiembre; su familia pidió privacidad.
Septiembre 20, 2026
 · 
Tania Franco