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Channing Tatum niega estar detrás de la cuenta que lanza críticas contra Zoë Kravitz y Harry Styles

Channing Tatum pone un alto a todos los rumores que aseguran que recurrió a una cuenta falsa para criticar a su ex Zoë Kravitz y a su prometido Harry Styles.

Septiembre 22, 2026 • 
Melisa Velázquez
Channing Tatum niega estar detrás de la cuenta que lanza críticas contra Zoë Kravitz y Harry Styles

Channing Tatum niega estar detrás de la cuenta que lanza críticas contra Zoë Kravitz y Harry Styles

Getty Images

Durante el fin de semana, comenzaron a circular rumores en redes sociales que señalaban a Channing Tatum de 46 años como la persona detrás de la cuenta de Instagram @bidness_nonya, desde la que se habían publicado comentarios sobre su exprometida Zoë Kravitz y su nuevo prometido, Harry Styles.

El actor decidió finalmente poner fin a las especulaciones y aclarar qué relación tiene con la cuenta, en la que supuestamente figuraba como el único seguidor, razón por la que se llegó a especular que él era el responsable detrás de los mensajes contra su ex.

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Channing Tatum niega estar detrás de la cuenta que arremete contra su ex Zoë Kravitz y su Harry Styles

Con un mensaje a través de sus historias de Instagram, Channing Tatum puso punto final a las especulaciones sobre si él estaba detrás del perfil @bidness_nonya.

De verdad, no puedo creer que piensen que esto es lo que hago en mi tiempo libre”, escribió el actor, quien calificó la situación como “jodidamente graciosa”.

El actor fue más allá y aseguró que no tenía ningún tipo de relación con la cuenta: “¿Por qué seguiría una cuenta desechable si no quisiera que la gente la relacionara conmigo? ¿Qué demonios? En fin, si realmente tengo que aclararlo, solo tengo una cuenta de Instagram: @channingtatum”.

Channing Tatum niega estar detrás de la cuenta que lanza críticas contra Zoë Kravitz y Harry Styles

Channing Tatum niega estar detrás de la cuenta que lanza críticas contra Zoë Kravitz y Harry Styles

Instagram

La cuenta @bidness_nonya ahora parece estar inactiva; sin embargo, el perfil había comentado en publicaciones y rumores relacionados con Kravitz, de 37 años, y Styles, de 32, incluida una reciente publicación de Instagram que mostraba a la pareja y que generó interés entre los usuarios, debido a que decía: “Solo estoy aquí por el odio”.

¿Por qué terminaron Zoë Kravitz y Channing Tatum?

Zoë Kravitz y Channing Tatum terminaron su relación en octubre de 2024, después de unos tres años juntos y aproximadamente un año después de comprometerse. Aunque ninguno de los dos explicó públicamente una causa concreta, fuentes cercanas señalaron que la relación se fue desgastando con el tiempo y ambos se dieron cuenta de que querían cosas diferentes.

La separación es amistosa. Se dieron cuenta de que están en diferentes etapas de la vida”, declaró una fuente a la revista People en aquel momento.

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