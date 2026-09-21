El pasado de Lewis Hamilton con la familia Kardashian antes de su romance con Kim: ¿salió con Kendall Jenner?
Mucho antes de ser relacionado sentimentalmente con Kim Kardashian, el piloto de Fórmula 1 ya formaba parte del círculo de la famosa familia y llegó a protagonizar rumores de romance con una de sus hermanas.
La historia entre Lewis Hamilton y la familia Kardashian-Jenner comenzó más de una década antes de su relación con Kim Kardashian. El piloto británico ya era cercano al clan desde mediados de la década de 2010 e incluso fue relacionado sentimentalmente con Kendall Jenner, una historia que ha vuelto a llamar la atención ahora que su romance con Kim se ha hecho público.
¿Lewis Hamilton tuvo un romance con Kendall Jenner?
Los rumores comenzaron en 2015, poco después de que Hamilton terminara su relación de varios años con Nicole Scherzinger. Kendall asistió al Gran Premio de Mónaco junto a amigas como Gigi Hadid y fue fotografiada posteriormente en el círculo del piloto. Un detalle llamó especialmente la atención: la modelo apareció utilizando una de las reconocibles cadenas de oro de Lewis. También fueron vistos juntos en Londres y, meses después, caminando por Nueva York.
Sin embargo, el propio Hamilton se encargó de desmentir que existiera un noviazgo. Durante New York Fashion Week en septiembre de 2015 aseguró a E! News: “Kendall y yo somos amigos desde hace tiempo, así que solo somos amigos”. El siete veces campeón de Fórmula 1 también elogió a la modelo, a quien describió como una mujer “muy centrada” y madura para su edad. Por lo tanto, aunque fueron relacionados sentimentalmente, nunca se confirmó que Kendall y Lewis fueran pareja.
Lewis Hamilton ya conocía a Kim Kardashian
Curiosamente, para entonces Lewis también llevaba tiempo conviviendo con Kim Kardashian y Kanye West. En 2014, cuando Kim estaba casada con el rapero y Hamilton todavía salía con Nicole Scherzinger, los cuatro coincidieron y fueron fotografiados durante los GQ Men of the Year Awards. Al año siguiente, Kim y Lewis también coincidieron durante Paris Fashion Week.
Su relación con la familia fue mucho más allá de encuentros en alfombras rojas. En 2015, Kanye reveló que Lewis había pasado Semana Santa en casa de los Kardashian-West, donde incluso estuvo trabajando en música con él mientras el resto de la familia celebraba un brunch. Hamilton también desarrolló una amistad con Kris Jenner, quien años después fue vista apoyándolo durante el Gran Premio de Mónaco de 2018.
De amigo de la familia a pareja de Kim Kardashian
La amistad con Kim continuó con los años. Ambos volvieron a coincidir públicamente en los WSJ. Magazine Innovator Awards de 2021, y Kendall siguió manteniendo una relación amistosa con Hamilton: en 2024 fueron fotografiados conversando durante el Gran Premio de Miami. Es decir, pese a las antiguas especulaciones, Lewis nunca desapareció del círculo Kardashian-Jenner.
Todo cambió a principios de 2026, cuando Kim y Lewis comenzaron a ser vinculados sentimentalmente después de varios encuentros. People reportó que tuvieron un “encuentro romántico” en París y posteriormente fueron vistos juntos durante el Super Bowl. Desde entonces, su relación se hizo cada vez más pública y este 19 de septiembre volvieron a acaparar miradas al aparecer juntos durante la inauguración del Lucas Museum of Narrative Art en Los Ángeles.