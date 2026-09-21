Taylor Swift volvió a Arrowhead Stadium este domingo 20 de septiembre para apoyar a Travis Kelce durante el partido de los Kansas City Chiefs contra los Indianapolis Colts, pero su reacción ante una de las jugadas de su esposo terminó robándose las miradas.

Taylor Swift celebra el touchdown de Travis Kelce presumiendo su anillo: “¡Ese es mi esposo!” David Eulitt/Getty Images

Durante el primer cuarto, Kelce consiguió su primer touchdown de la temporada con una recepción de 13 yardas. Desde el palco, Taylor saltó de emoción y, mientras señalaba su anillo de matrimonio, gritó: “¡Ese es mi esposo!”. Después celebró abrazando a quienes la acompañaban.

Taylor Swift celebra el touchdown de Travis Kelce presumiendo su anillo: “¡Ese es mi esposo!” Jamie Squire/Getty Images

La cantante disfrutó del encuentro junto a sus padres, Andrea y Scott Swift, y Donna Kelce. Para la ocasión llevó una camiseta roja de los Chiefs, jeans y sus anillos de compromiso y matrimonio, apenas unos meses después de que ella y Travis se casaran el pasado 3 de julio.