¿Channing Tatum creó una cuenta falsa para atacar a Zoë Kravitz y Harry Styles? La pista que desató sospechas

Channing Tatum se convirtió en tendencia después de que usuarios de redes sociales descubrieran una misteriosa cuenta de Instagram llamada “Nonya Bidness” (@bidness_nonya), que había dejado comentarios sobre su exprometida, Zoë Kravitz, y su relación con Harry Styles.

Las sospechas comenzaron porque, según capturas difundidas en redes, la cuenta oficial de Tatum aparecía como la única seguidora del perfil. Además, la misteriosa página publicaba comentarios favorables hacia el actor y otros mucho más críticos sobre Kravitz. En una publicación relacionada con Zoë y Harry, incluso habría escrito: “Solo estoy aquí por el odio”.

¿Channing Tatum creó una cuenta falsa para atacar a Zoë Kravit y Harry Styles? Getty Images

Otro detalle que llamó la atención fue que la cuenta hizo referencias muy específicas a la carrera de Tatum, incluido Shawn MacArthur, su personaje en la película Fighting de 2009. Después de que la teoría se viralizara, el perfil dejó de estar activo.

Sin embargo, no hay pruebas de que Channing Tatum haya creado o manejado la cuenta. Los screenshots no han sido verificados de manera independiente y algunos usuarios incluso encontraron indicios de que el perfil podría haber sido anteriormente una página de fans del actor. Tatum tampoco ha confirmado públicamente estar relacionado con ella. Por ahora, todo permanece como una teoría viral de internet.