Lily Collins se despide de “Emily in Paris” tras siete años: ¿cuándo estrena la temporada final?

Lily Collins se despidió oficialmente de Emily Cooper después de concluir el rodaje de la sexta y última temporada de Emily in Paris. Compartió una emotiva publicación desde el set para marcar su último día interpretando al personaje.
¿Cuándo se estrena la temporada 6 de Emily in Paris?
La temporada 6 se estrenará el 24 de diciembre de 2026 en Netflix y llevará a Emily por Grecia y Mónaco antes de regresar a París para cerrar definitivamente su historia. La serie se estrenó en 2020 y sus primeras cinco temporadas acumularon 32 semanas dentro del Top 10 global de series en inglés de Netflix y alcanzaron el número uno en 90 países.
Ahora, con el rodaje terminado, Lily Collins dice “au revoir” a Emily Cooper, mientras comienza la cuenta regresiva para conocer el desenlace de una historia que durante seis temporadas mezcló romance, moda, amistad y la vida parisina.