Lily Collins se despide de “Emily in Paris” tras siete años: ¿cuándo estrena la temporada final?

Lily Collins se despidió oficialmente de Emily Cooper después de concluir el rodaje de la sexta y última temporada de Emily in Paris. Compartió una emotiva publicación desde el set para marcar su último día interpretando al personaje.

¿Cuándo se estrena la última temporada de Emily en París? Gilbert Carrasquillo/GC Images

¿Cuándo se estrena la temporada 6 de Emily in Paris?

La temporada 6 se estrenará el 24 de diciembre de 2026 en Netflix y llevará a Emily por Grecia y Mónaco antes de regresar a París para cerrar definitivamente su historia. La serie se estrenó en 2020 y sus primeras cinco temporadas acumularon 32 semanas dentro del Top 10 global de series en inglés de Netflix y alcanzaron el número uno en 90 países.

Ahora, con el rodaje terminado, Lily Collins dice “au revoir” a Emily Cooper, mientras comienza la cuenta regresiva para conocer el desenlace de una historia que durante seis temporadas mezcló romance, moda, amistad y la vida parisina.