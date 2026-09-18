Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Lily Collins se despide de “Emily in Paris” tras siete años: ¿cuándo estrena la temporada final?

La actriz terminó de grabar sus últimas escenas como Emily Cooper y compartió un emotivo mensaje antes del esperado desenlace de la exitosa serie de Netflix.

Septiembre 18, 2026 • 
Tania Franco
Lily Collins se despide de “Emily in Paris” tras siete años: ¿cuándo estrena la temporada final?

IG: @lilycollins

Lily Collins se despidió oficialmente de Emily Cooper después de concluir el rodaje de la sexta y última temporada de Emily in Paris. Compartió una emotiva publicación desde el set para marcar su último día interpretando al personaje.

Lily Collins

¿Cuándo se estrena la última temporada de Emily en París?

Gilbert Carrasquillo/GC Images

¿Cuándo se estrena la temporada 6 de Emily in Paris?

La temporada 6 se estrenará el 24 de diciembre de 2026 en Netflix y llevará a Emily por Grecia y Mónaco antes de regresar a París para cerrar definitivamente su historia. La serie se estrenó en 2020 y sus primeras cinco temporadas acumularon 32 semanas dentro del Top 10 global de series en inglés de Netflix y alcanzaron el número uno en 90 países.

Ahora, con el rodaje terminado, Lily Collins dice “au revoir” a Emily Cooper, mientras comienza la cuenta regresiva para conocer el desenlace de una historia que durante seis temporadas mezcló romance, moda, amistad y la vida parisina.

Emily en Paris Lily Collins
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
dakota-machine.jpeg
Entretenimiento
Dakota Johnson y Machine Gun Kelly son captados juntos en Nueva York y desatan rumores de romance
Septiembre 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alex-fernandez-estado-de-saludjpg
Entretenimiento
Alex Fernández preocupa a sus fans tras ser hospitalizado; esto se sabe de su estado de salud
Septiembre 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
nicolas-buenfil-relacion-con-su-papa
Entretenimiento
Nicolás Buenfil habla de su relación con su padre y revela si ya conoce a su abuelo
Septiembre 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Todo lo que se sabe de la bebé de 3 meses de Lady Gaga y Michael Polanski
Entretenimiento
¡Adiós secreto! Esto es todo lo que se sabe de la bebé de 3 meses de Lady Gaga y Michael Polanski
Septiembre 18, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El video que despertó críticas hacia Charles Leclerc por su supuesta falta de atención con Alexandra
Entretenimiento
El video que despertó críticas hacia Charles Leclerc por su supuesta falta de atención con Alexandra
Aunque las imágenes no permiten conocer el contexto completo de su dinámica como pareja, algunos usuarios han señalado una supuesta falta de “cuidado” del piloto hacia su esposa durante su embarazo.
Septiembre 17, 2026
 · 
Tania Franco
El emotivo homenaje de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara en los Emmy 2026: “Era mi mamá”
Entretenimiento
El emotivo homenaje de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara en los Emmy 2026: “Era mi mamá”
El protagonista de Mi pobre angelito recordó entre lágrimas a la actriz que interpretó a su madre en la icónica película. Desde el público, su pareja, Brenda Song, tampoco pudo contener la emoción durante uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia.
Septiembre 15, 2026
 · 
Tania Franco
Selena Gomez responde a las comparaciones con su apariencia de hace 10 años
Entretenimiento
Selena Gomez responde a las comparaciones con su apariencia de hace 10 años
La cantante y actriz habló sobre las constantes comparaciones entre su apariencia actual y la que tenía hace una década, y aseguró que ha aprendido a aceptar los cambios que llegan con el paso del tiempo.
Septiembre 17, 2026
 · 
Tania Franco
spider-man-trailer.jpeg
Entretenimiento
Spider-Man: Brand New Day hace historia en taquilla: ¿dónde ver la película protagonizada por Tom Holland?
Spider-Man: Brand New Day se ha convertido en uno de los grandes fenómenos cinematográficos de 2026.
Septiembre 17, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez