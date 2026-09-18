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¿Quién es Uber? El compañero canino de Brad Pitt en ‘El corazón de la bestia’ con quien creó un vínculo especial

Además de ser un héroe en la pantalla, el compañero canino de Brad Pitt en ‘El corazón de la bestia’, también fue un perro de búsqueda y rescate en la vida real.

Septiembre 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quién es Uber? El compañero canino de Brad Pitt en ‘El corazón de la bestia’ con quien creó un vínculo especial

¿Quién es Uber? El compañero canino de Brad Pitt en ‘El corazón de la bestia’ con quien creó un vínculo especial

Instagram/@heartofthebeast

Brad Pitt se encuentra en la promoción de su nueva película ‘El corazón de la bestia’, un thriller de aventura bajo la dirección de David Ayer, que será estrenada el próximo 25 de septiembre, y donde comparte protagonismo con un perro pastor alemán llamado Uber.

En recientes entrevistas, Brad ha compartido su experiencia al trabajar con Uber y ha reconocido el vínculo especial que desarrolló con el perro durante el rodaje, asegurando que su compañero canino terminó por robarse el protagonismo de la película.

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La relación que Brad Pitt construyó con Uber, el perro con el que protagoniza ‘El corazón de la bestia’

En entrevista exclusiva para la revista People, Brad se ha referido a su compañero pastor alemán como “el número uno en la lista de llamadas” y no duda en reconocerlo como “la estrella de la película”.

La película sigue a James, un exoficial de las Fuerzas Especiales interpretado por Pitt, cuyo avión se estrella en la remota Alaska, y tras el accidente, su perro Odín, interpretado por Uber, lo rescata y lo acompaña en una peligrosa lucha por sobrevivir en la naturaleza.

Brad destaca que uno de los aspectos más especiales de la película es la manera en que ambos personajes trabajan juntos y llegan a depender el uno del otro.

Odín, interpretado por Uber, es “la pieza más importante de esta historia”, concluye Pitt. “Y ha sido una experiencia sorprendentemente especial”.

¿Quién era Uber antes de actuar junto a Brad Pitt en ‘El corazón de la bestia’?

Durante la promoción de la película, Brad hizo una revelación sorprendente sobre Uber, el actor asegura que este pastor alemán no sólo fue un héroe en la pantalla, también lo fue en la vida real al trabajar como perro de búsqueda y rescate.

Nuestro perro en la película se llama Odín. Su nombre real es Uber. Es una bestia realmente, realmente especial. Llegué a quererle muchísimo”, dice Brad antes de revelar a qué se dedicaba Uber antes de incursionar en la actuación y conquistar Hollywood.

Originalmente era un perro de búsqueda y rescate y fue puesto en retiro, y luego nuestro susurrador de perros, Andrew Simpson, lo encontró en Nueva Zelanda, donde estábamos rodando, y en cinco semanas ya lo tenía haciendo la coreografía para nuestro primer día de rodaje. Pero es espectacular, es increíble, y me conmueve mucho, y creo que tú también lo estarás”.

Por otra parte, Richard Raymond, integrante del equipo de producción de la película recurrió a X el pasado 11 de junio para compartir el tráiler de la película y adelantó un detalle que seguramente tranquilizó a los amantes de los perros.

Todo el mundo quiere un perro. Es prácticamente lo único en lo que todos están de acuerdo”, escribió. Y añadió, a modo de garantía: “Déjame tranquilizarte ahora mismo: el perro no muere. De nada”.

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