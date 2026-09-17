¿Stephanie Cayo quiere tener hijos con Alejandro Sanz? La actriz rompe el silencio sobre la maternidad

Han pasado algunas semanas desde que una fotografía junto a Alejandro Sanz, desatará los rumores de un posible embarazo de Stephanie Cayo, y tras aclarar la situación, la actriz peruana finalmente decidió hablar de sus deseos de ser madre.

Stephanie, que ha comenzado una relación formal con el cantante español, confesó que la maternidad ha comenzado a despertar su interés; sin embargo, por el momento no se encuentra embarazada.

Te podría interesar: Stephanie Cayo responde a rumores de embarazo con Alejandro Sanz

Stephanie Cayo habla de sus deseos de convertirse en madre

Stephanie Cayo visitó México para participar en el podcast La Magia del Caos, de Aislinn Derbez, donde habló abiertamente sobre su deseo de experimentar la maternidad, y las condiciones en las que le gustaría tener un bebé.

“Sí, se me está antojando. Se me ha estado antojando desde hace un tiempo y ya me estoy acercando a los cuarenta, así que podría ser interesante”, dijo al ser cuestionada sobre si le gustaría ser madre algún día.

La actriz aseguró que le gustaría que la llegada de futuro hijo, ocurrieran dentro de una relación estable:

“Es raro, pero no tengo prisa, ninguna prisa y, sin embargo, se me antoja. Pero quiero que sea cuando haya un lugar formado y establecido. Cuando dos personas se conozcan sus sombras y sus luces y aun así sigan caminando juntos”. Y agregó: “Vamos a ver. Por ahora estoy amando los cambios de temporada y todo este aprendizaje”.

Stephanie Cayo no quiere ser madre soltera

Aunque desea tener hijos y experimentar la maternidad, Stephanie está convenida de que no quiere ser madre soltera, y no desea jugar ese rol en su vida.

“Prefiero no ser mamá si no tengo una familia estable. No quiero enviar un mensaje al mundo en donde diga: ‘Yo lo puedo sola’. Quizá sea muy cuestionable, respeto a las mamás solteras, pero yo digo: ‘Qué fuerte’. No me imagino una familia sola”.

Por otra parte, la actriz aseguró que a pesar de querer ser mamá, tampoco piensa forzar la situación, pues también está bien con el hecho de nunca tener hijos.

“También estoy abierta a no ser mamá, porque siento que yo he maternado tanto tiempo, tantos años de mi vida, que no me quedaría con una sensación de lo que no es maternar”, explicó. Y agregó: “Sí lo sé. Sé que no es lo mismo, que es un sentimiento increíble, que nunca has sentido, pero no sé. Somos una familia muy unida. Pero no sé, quizá me convierto en madre y te digo: ‘Esto es de otro planeta’. Vamos a ver cuando Dios quiera”.

Cayo y Sanz hicieron pública su relación a principios de 2026 y desde entonces han compartido distintos momentos juntos, incluso, durante el verano, la actriz convivió con los cuatro hijos que el cantante tiene de relaciones anteriores.