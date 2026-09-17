¿Qué pasará con Camilo Séptimo? La banda habla de su futuro tras la muerte de Jonathan Meléndez

Han pasado dos semanas desde la lamentable muerte de Jonathan “Honas” Meléndez, y finalmente Camilo Séptimo volvió a pronunciarse en redes sociales para hablar sobre el futuro de la agrupación.

La banda mexicana también informó a través de un comunicado qué ocurrirá con los conciertos que ya tenía programados y adelantó algunos detalles sobre la pausa que tomará para afrontar esta difícil etapa.

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Camilo Séptimo anuncia una pausa tras la muerte de Jonathan “Honas” Meléndez

Camilo Séptimo informó que se tomará un tiempo para sanar y afrontar la pérdida de Jonathan, por lo que decidió posponer algunos de los conciertos que tenía programados.

“Las pérdidas requieren tiempo, por eso hemos decidido posponer, por ahora, nuestras próximas fechas: el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, el 26 de septiembre en Naucalí y el 10 de octubre en Pachuca. En el caso de Neza, el 3 de octubre, no podremos reprogramarla y queda cancelada; lamentamos no poder vernos ahí”, inició el mensaje.

La banda también anunció una pausa indefinida para reorganizarse y definir su futuro, pero aclaró que esta decisión no representa el final de Camilo Séptimo.

“Camilo Séptimo continúa, por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años. Agradecemos profundamente el cariño, la comprensión y el respeto que hemos recibido durante estos días difíciles”, agregaron.

¿Qué pasó con Jonathan “Honas” Meléndez?

La decisión se da a casi dos semanas del asesinato de Jonathan, el músico fue encontrado sin vida en un inmueble de Atizapán de Zaragoza, donde también fueron localizados los cuerpos de su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven que trabajaba con la familia.

La investigación continúa abierta y, hasta el momento, dos personas han sido vinculadas a proceso por su presunta relación con el caso.

Por el momento, no hay una fecha definida para el regreso de Camilo Séptimo ni detalles sobre cómo continuará su formación.