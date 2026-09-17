Stranger Things: Relatos del 85, temporada 2: ¿cuándo y a qué hora se estrena en Netflix México?

Si eres de quienes esperan con emoción cada producción relacionada con la exitosa franquicia de los hermanos Duffer, te contamos cuándo se estrena la temporada 2 y a qué hora podrás verla en México.

La segunda temporada de Stranger Things: Relatos del 85 se estrena este jueves 17 de septiembre de 2026 en Netflix.

La producción animada regresa después de que su primera temporada llegara a la plataforma el 23 de abril de 2026. Tras su lanzamiento, la serie fue renovada para una segunda entrega que continúa expandiendo el universo de Hawkins desde una perspectiva animada.

¿De qué trata Stranger Things: Relatos del 85?

La serie animada nos transporta nuevamente a Hawkins, esta vez durante el invierno de 1985. Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max disfrutan de una aparente tranquilidad, pero una nueva amenaza sobrenatural está a punto de cambiarlo todo.

En esta segunda temporada, los protagonistas deberán enfrentarse a nuevos misterios que surgen bajo el hielo que cubre la ciudad. La presencia de criaturas extrañas vuelve a poner en peligro la tranquilidad de Hawkins, mientras el grupo intenta descubrir el origen de esta amenaza.

La historia conserva los elementos que han convertido a Stranger Things en un fenómeno internacional: amistad, aventuras, ciencia ficción, terror y una estética inspirada en las producciones animadas de los años ochenta.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 2?

La segunda temporada cuenta con nuevos episodios de aproximadamente 30 minutos de duración, lo que permite disfrutar de una historia ágil y llena de aventuras.

Netflix ha presentado esta entrega como una continuación de la serie animada que expande la mitología de Stranger Things, sin perder la esencia de los personajes originales.

¿Dónde ver Stranger Things: Relatos del 85 temporada 2?

La segunda temporada estará disponible exclusivamente en Netflix a partir del jueves 17 de septiembre de 2026.

Los suscriptores podrán disfrutar de esta nueva aventura animada y descubrir qué misterios aguardan a Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max en Hawkins.

Stranger Things continúa conquistando a sus fans

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se ha convertido en una de las franquicias más reconocidas de la cultura pop. Su combinación de nostalgia ochentera, personajes entrañables y misterios sobrenaturales ha permitido que la historia continúe más allá de la serie original.

Con Relatos del 85, Netflix apuesta por una nueva forma de contar historias dentro de este universo, llevando a sus protagonistas a una aventura animada que promete mantener viva la emoción entre los fanáticos.

