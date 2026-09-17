Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Stranger Things: Relatos del 85, temporada 2: ¿cuándo y a qué hora se estrena en Netflix México?

El universo de Stranger Things continúa expandiéndose con una nueva aventura animada que promete conquistar a los fanáticos de la serie original.

Septiembre 17, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
stranger-things.jpeg

Si eres de quienes esperan con emoción cada producción relacionada con la exitosa franquicia de los hermanos Duffer, te contamos cuándo se estrena la temporada 2 y a qué hora podrás verla en México.

La segunda temporada de Stranger Things: Relatos del 85 se estrena este jueves 17 de septiembre de 2026 en Netflix.

La producción animada regresa después de que su primera temporada llegara a la plataforma el 23 de abril de 2026. Tras su lanzamiento, la serie fue renovada para una segunda entrega que continúa expandiendo el universo de Hawkins desde una perspectiva animada.

¿De qué trata Stranger Things: Relatos del 85?

La serie animada nos transporta nuevamente a Hawkins, esta vez durante el invierno de 1985. Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max disfrutan de una aparente tranquilidad, pero una nueva amenaza sobrenatural está a punto de cambiarlo todo.

En esta segunda temporada, los protagonistas deberán enfrentarse a nuevos misterios que surgen bajo el hielo que cubre la ciudad. La presencia de criaturas extrañas vuelve a poner en peligro la tranquilidad de Hawkins, mientras el grupo intenta descubrir el origen de esta amenaza.

La historia conserva los elementos que han convertido a Stranger Things en un fenómeno internacional: amistad, aventuras, ciencia ficción, terror y una estética inspirada en las producciones animadas de los años ochenta.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 2?

La segunda temporada cuenta con nuevos episodios de aproximadamente 30 minutos de duración, lo que permite disfrutar de una historia ágil y llena de aventuras.

Netflix ha presentado esta entrega como una continuación de la serie animada que expande la mitología de Stranger Things, sin perder la esencia de los personajes originales.

¿Dónde ver Stranger Things: Relatos del 85 temporada 2?

La segunda temporada estará disponible exclusivamente en Netflix a partir del jueves 17 de septiembre de 2026.

Los suscriptores podrán disfrutar de esta nueva aventura animada y descubrir qué misterios aguardan a Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max en Hawkins.

Stranger Things continúa conquistando a sus fans

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se ha convertido en una de las franquicias más reconocidas de la cultura pop. Su combinación de nostalgia ochentera, personajes entrañables y misterios sobrenaturales ha permitido que la historia continúe más allá de la serie original.

Con Relatos del 85, Netflix apuesta por una nueva forma de contar historias dentro de este universo, llevando a sus protagonistas a una aventura animada que promete mantener viva la emoción entre los fanáticos.

stranger things Netflix
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Selena Gomez responde a las comparaciones con su apariencia de hace 10 años
Entretenimiento
Selena Gomez responde a las comparaciones con su apariencia de hace 10 años
Septiembre 17, 2026
 · 
Tania Franco
Brad Pitt revela cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “La boda del siglo”
Entretenimiento
Brad Pitt revela cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “La boda del siglo”
Septiembre 17, 2026
 · 
Tania Franco
El video que despertó críticas hacia Charles Leclerc por su supuesta falta de atención con Alexandra
Entretenimiento
El video que despertó críticas hacia Charles Leclerc por su supuesta falta de atención con Alexandra
Septiembre 17, 2026
 · 
Tania Franco
Alexis Bledel y Milo Ventimiglia: la historia de amor de Rory y Jess que traspasó Gilmore Girls
Entretenimiento
Alexis Bledel y Milo Ventimiglia: la historia de amor de Rory y Jess que traspasó Gilmore Girls
Septiembre 16, 2026
 · 
Tania Franco
Amanda Seyfried y Thomas Sadoski ponen fin a su matrimonio de 9 años
Entretenimiento
Amanda Seyfried y Thomas Sadoski terminan su matrimonio tras casi una década juntos
A través de un comunicado, Amanda Seyfried y Thomas Sadoski confirmaron su separación después de nueve años juntos y dos hijos en común.
Septiembre 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Hasta el Fin del Mundo" href="https://www.caras.com.mx/entretenimiento/nos-enamoramos-escribiendo-el-guion-la-historia-real-detras-de-hasta-el-fin-del-mundo" > hasta el fin del mundo - Película - Aislinn Derbez - Mauricio Ochmann
Entretenimiento
“Nos enamoramos escribiendo el guion": la historia real detrás de Hasta el Fin del Mundo
En entrevista con CARAS, Emiliano Castro el comparte cómo el amor cambió su vida, lo llevó de vuelta al cine y dio origen a su primera película, protagonizada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Desde el primer día, hasta el detrás de un guión que tardó diez años en cobrar vida.
Agosto 01, 2026
 · 
Tania Franco
J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década juntos y un hijo en común
Entretenimiento
J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década juntos y un hijo en común
La modelo argentina confirmó el fin de su relación con el cantante colombiano y aseguró que la decisión fue tomada “desde el amor y el respeto”. Su hijo Río continuará siendo la prioridad de ambos.
Septiembre 16, 2026
 · 
Tania Franco
Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2026
Entretenimiento
Latin Grammy 2026: conoce la lista completa de nominados
La música latina ya tiene a sus protagonistas para una de las noches más importantes del año, conoce a los grandes favoritos para los Latin Grammy 2026.
Septiembre 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez