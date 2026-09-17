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¿Dakota Johnson y Machine Gun Kelly estrenan romance? Reportan que llevan meses viéndose en secreto

Despertaron rumores después de ser vistos juntos en Nueva York. Ahora, fuentes cercanas aseguran que habrían comenzado a acercarse durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Septiembre 17, 2026 • 
Tania Franco
¿Dakota Johnson y Machine Gun Kelly estrenan romance? Reportan que llevan meses viéndose en secreto

Dakota Johnson y Machine Gun Kelly podrían convertirse en una de las parejas más inesperadas de Hollywood. Después de ser captados juntos en Nueva York, nuevos reportes apuntan a que su relación podría haber comenzado meses atrás y no sería únicamente una amistad.

De acuerdo con People, una fuente cercana al cantante asegura que ambos han estado “saliendo y viéndose discretamente desde hace meses”. Aunque ya se conocían, su conexión habría cambiado después de coincidir en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada en julio.

Super Bowl LVIII - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce habría unido a Dakota Johnson y Machine Gun Kelly

Ezra Shaw/Getty Images

¿Cómo comenzó el supuesto romance de Dakota Johnson y MGK?

Según la fuente, inicialmente comenzaron como amigos y mantenían contacto frecuente por mensajes, pero poco a poco empezaron a pasar más tiempo juntos. “Es un comienzo muy reciente, pero están fascinados el uno con el otro en este momento”, aseguró la fuente a People, que además señaló que MGK estaría especialmente interesado en Dakota y habría hablado maravillas de ella con sus amigos.

¿Dakota Johnson y Machine Gun Kelly estrenan romance? Reportan que llevan meses viéndose en secreto

¿Dakota Johnson y Machine Gun Kelly estrenan romance? Reportan que llevan meses viéndose en secreto

Getty Images - By Steve Granitz/FilmMagic

Los rumores aumentaron después de que Dakota y MGK fueran fotografiados juntos en Nueva York. El pasado 12 de septiembre fueron vistos entrando al departamento de Taylor Swift en Tribeca y posteriormente continuaron pasando tiempo juntos en la ciudad.

¿Dakota Johnson y Machine Gun Kelly estrenan romance? Reportan que llevan meses viéndose en secreto

¿Dakota Johnson y Machine Gun Kelly estrenan romance? Reportan que llevan meses viéndose en secreto

Getty Images: Photo by Aeon/GC Images

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente un romance. Dakota estuvo vinculada recientemente con el cantante Role Model y anteriormente mantuvo una larga relación con Chris Martin. MGK, cuyo nombre real es Colson Baker, tuvo una relación intermitente con Megan Fox, con quien comparte a su hija Saga.

Dakota Johnson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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