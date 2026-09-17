Dakota Johnson y Machine Gun Kelly podrían convertirse en una de las parejas más inesperadas de Hollywood. Después de ser captados juntos en Nueva York, nuevos reportes apuntan a que su relación podría haber comenzado meses atrás y no sería únicamente una amistad.

De acuerdo con People, una fuente cercana al cantante asegura que ambos han estado “saliendo y viéndose discretamente desde hace meses”. Aunque ya se conocían, su conexión habría cambiado después de coincidir en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada en julio.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce habría unido a Dakota Johnson y Machine Gun Kelly Ezra Shaw/Getty Images

¿Cómo comenzó el supuesto romance de Dakota Johnson y MGK?

Según la fuente, inicialmente comenzaron como amigos y mantenían contacto frecuente por mensajes, pero poco a poco empezaron a pasar más tiempo juntos. “Es un comienzo muy reciente, pero están fascinados el uno con el otro en este momento”, aseguró la fuente a People, que además señaló que MGK estaría especialmente interesado en Dakota y habría hablado maravillas de ella con sus amigos.

¿Dakota Johnson y Machine Gun Kelly estrenan romance? Reportan que llevan meses viéndose en secreto Getty Images - By Steve Granitz/FilmMagic

Los rumores aumentaron después de que Dakota y MGK fueran fotografiados juntos en Nueva York. El pasado 12 de septiembre fueron vistos entrando al departamento de Taylor Swift en Tribeca y posteriormente continuaron pasando tiempo juntos en la ciudad.

¿Dakota Johnson y Machine Gun Kelly estrenan romance? Reportan que llevan meses viéndose en secreto Getty Images: Photo by Aeon/GC Images

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente un romance. Dakota estuvo vinculada recientemente con el cantante Role Model y anteriormente mantuvo una larga relación con Chris Martin. MGK, cuyo nombre real es Colson Baker, tuvo una relación intermitente con Megan Fox, con quien comparte a su hija Saga.