Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Shakira en Madrid: todo lo que se sabe de su residencia y el ambicioso Macondo Park

La cantante colombiana prepara una nueva etapa de su carrera con un proyecto que promete convertir Madrid en uno de los grandes destinos musicales de Europa.

Septiembre 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
shakira-residencia-madrid.jpeg

Getty

Madrid se prepara para recibir a una de las artistas latinas más importantes de las últimas décadas. Shakira llegará a la capital española con una residencia de 12 conciertos que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más destacados de 2026.

El proyecto, bautizado como Es Latina, se desarrollará en el recinto Iberdrola Music, ubicado en Villaverde, al sur de Madrid. Durante cuatro fines de semana, la cantante colombiana presentará su espectáculo como parte del cierre de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Las fechas confirmadas son el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre de 2026. El último concierto marcará el cierre de esta etapa europea de la gira.

Macondo Park: la ciudad efímera de Shakira

Uno de los elementos más sorprendentes de esta residencia es Macondo Park, una experiencia cultural inspirada en el universo de Cien años de soledad, la obra maestra de Gabriel García Márquez.

El espacio ocupará aproximadamente 30 hectáreas y contará con un estadio construido especialmente para la ocasión, con capacidad para alrededor de 55 mil personas por jornada. En total, se espera que más de 600 mil asistentes disfruten de esta experiencia durante las 12 fechas.

La propuesta busca convertir cada concierto en una celebración de la cultura latina, con música, literatura, gastronomía, moda y actividades para toda la familia.

shakira-madridjpeg

Getty

Música en vivo y artistas invitados

Macondo Park no será únicamente el escenario de Shakira. El recinto contará con distintos espacios musicales donde se presentarán artistas españoles y latinoamericanos.

Entre los nombres anunciados destacan Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Gale, Lia Kali, Louta, Maro, Santos Bravos y Yerai Cortés, además de otros talentos que formarán parte de la programación.

La música estará presente desde la llegada de los asistentes, creando una experiencia que se extenderá durante buena parte del día.

La Biblioteca de Shakira

Uno de los espacios más especiales será La Biblioteca de Shakira, una propuesta literaria que reunirá a escritoras, lectores y amantes de la cultura.

El proyecto contará con la participación de Penguin Random House y ofrecerá encuentros con autoras como Mercedes Ron, María Oruña y Elísabet Benavent.

La biblioteca tendrá clubes de lectura, una librería, cafetería y experiencias sonoras, además de actividades que invitan al público a escribir, leer y compartir historias.

La iniciativa también contempla una beca para apoyar a nuevas voces literarias, en colaboración con la Fundación Pies Descalzos.

Gastronomía latina con sello internacional

La comida será otro de los grandes atractivos de esta residencia. El chef sevillano Rafa Zafra estará al frente de una propuesta gastronómica que busca reunir sabores de diferentes países de Latinoamérica.

El público podrá encontrar opciones como arepas y tequeños, además de otras preparaciones que reflejan la diversidad de la región.

La oferta gastronómica se integrará al recorrido por Macondo Park, permitiendo que los asistentes disfruten de una experiencia culinaria antes o después del concierto.

Moda, belleza y un espacio para los niños

El universo de Shakira también incluirá un espacio dedicado a la moda, con propuestas de diseñadores emergentes y actividades relacionadas con la creatividad.

Además, la cantante presentará por primera vez en España su marca de productos capilares ÍSIMA, en una colaboración con Cantabria Labs y Heliocare.

Para los más pequeños estará Macondito, una zona infantil pensada para que las familias puedan disfrutar de actividades culturales y recreativas.

Un carnaval inspirado en Barranquilla

Cada noche, después del concierto de Shakira, el recinto se transformará en una celebración inspirada en el carnaval de Barranquilla, ciudad natal de la cantante.

Este homenaje a sus raíces colombianas será el cierre de cada jornada, con música y una atmósfera festiva que busca transportar al público al Caribe.

La propuesta refleja el deseo de Shakira de celebrar sus raíces y compartir con el público europeo la riqueza cultural de América Latina.

Shakira
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
El homenaje de Los ángeles de Charlie a Farrah Fawcett en los Emmy 2026
Entretenimiento
El emotivo reencuentro de Los ángeles de Charlie en los Emmy 2026 y el homenaje a Farrah Fawcett
Septiembre 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El emotivo homenaje a Catherine O'Hara en los Premios Emmy 2026
Entretenimiento
Los hijos en pantalla de Catherine O’Hara la galardonan con el premio a la mejor actriz en los Emmys de 2026: “Ella era nuestra mamá”
Septiembre 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Así es la mansión de 15 millones de dólares que Kylie Jenner tardó seis años en construir
Entretenimiento
Así es la mansión de 15 millones de dólares que Kylie Jenner tardó seis años en construir
Septiembre 15, 2026
 · 
Tania Franco
El emotivo homenaje de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara en los Emmy 2026: “Era mi mamá”
Entretenimiento
El emotivo homenaje de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara en los Emmy 2026: “Era mi mamá”
Septiembre 15, 2026
 · 
Tania Franco
premios-emmy-ganadores-2026.jpeg
Entretenimiento
Premios Emmy 2026: la lista de ganadores que celebra lo mejor de la televisión
La 78.ª edición de los galardones reunió a las grandes estrellas de Hollywood y reconoció a las producciones, actuaciones y talentos que marcaron la temporada.
Septiembre 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
grito-de-independencia-cartelera-cdmx-2026.jpeg
Entretenimiento
Grito de Independencia 2026 en CDMX: esta es la cartelera musical para celebrar el 15 de septiembre
Intocable encabezará la celebración en el Zócalo capitalino, mientras que las 16 alcaldías preparan conciertos gratuitos con propuestas que van del regional mexicano al pop y la cumbia.
Septiembre 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Michael Polansky, quién es el padre del hijo de Lady Gaga y su prometido
Entretenimiento
¿Quién es el futuro esposo de Lady Gaga? Todo sobre Michael Polansky, el papá de su primer hijo
Dos años después de confirmar su compromiso en 2024, Lady Gaga se ha convertido en madre junto a Michael Polansky. ¿Quién es y a qué se dedica el padre de su hijo?
Septiembre 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Sydney Sweeney desata polémica por su nuevo comercial deportivo
Entretenimiento
El controvertido comercial deportivo que causó revuelo entre las atletas: así respondió Sydney Sweeney
La nueva campaña de la actriz para la plataforma deportiva Novig provocó críticas de atletas olímpicas, quienes cuestionan el uso de la sexualización femenina en un momento de creciente visibilidad para las mujeres en el deporte.
Septiembre 14, 2026
 · 
Tania Franco