Shakira en Madrid: todo lo que se sabe de su residencia y el ambicioso Macondo Park

Madrid se prepara para recibir a una de las artistas latinas más importantes de las últimas décadas. Shakira llegará a la capital española con una residencia de 12 conciertos que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más destacados de 2026.

El proyecto, bautizado como Es Latina, se desarrollará en el recinto Iberdrola Music, ubicado en Villaverde, al sur de Madrid. Durante cuatro fines de semana, la cantante colombiana presentará su espectáculo como parte del cierre de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Las fechas confirmadas son el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre de 2026. El último concierto marcará el cierre de esta etapa europea de la gira.

Macondo Park: la ciudad efímera de Shakira

Uno de los elementos más sorprendentes de esta residencia es Macondo Park, una experiencia cultural inspirada en el universo de Cien años de soledad, la obra maestra de Gabriel García Márquez.

El espacio ocupará aproximadamente 30 hectáreas y contará con un estadio construido especialmente para la ocasión, con capacidad para alrededor de 55 mil personas por jornada. En total, se espera que más de 600 mil asistentes disfruten de esta experiencia durante las 12 fechas.

La propuesta busca convertir cada concierto en una celebración de la cultura latina, con música, literatura, gastronomía, moda y actividades para toda la familia.

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Música en vivo y artistas invitados

Macondo Park no será únicamente el escenario de Shakira. El recinto contará con distintos espacios musicales donde se presentarán artistas españoles y latinoamericanos.

Entre los nombres anunciados destacan Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Gale, Lia Kali, Louta, Maro, Santos Bravos y Yerai Cortés, además de otros talentos que formarán parte de la programación.

La música estará presente desde la llegada de los asistentes, creando una experiencia que se extenderá durante buena parte del día.

La Biblioteca de Shakira

Uno de los espacios más especiales será La Biblioteca de Shakira, una propuesta literaria que reunirá a escritoras, lectores y amantes de la cultura.

El proyecto contará con la participación de Penguin Random House y ofrecerá encuentros con autoras como Mercedes Ron, María Oruña y Elísabet Benavent.

La biblioteca tendrá clubes de lectura, una librería, cafetería y experiencias sonoras, además de actividades que invitan al público a escribir, leer y compartir historias.

La iniciativa también contempla una beca para apoyar a nuevas voces literarias, en colaboración con la Fundación Pies Descalzos.

Gastronomía latina con sello internacional

La comida será otro de los grandes atractivos de esta residencia. El chef sevillano Rafa Zafra estará al frente de una propuesta gastronómica que busca reunir sabores de diferentes países de Latinoamérica.

El público podrá encontrar opciones como arepas y tequeños, además de otras preparaciones que reflejan la diversidad de la región.

La oferta gastronómica se integrará al recorrido por Macondo Park, permitiendo que los asistentes disfruten de una experiencia culinaria antes o después del concierto.

Moda, belleza y un espacio para los niños

El universo de Shakira también incluirá un espacio dedicado a la moda, con propuestas de diseñadores emergentes y actividades relacionadas con la creatividad.

Además, la cantante presentará por primera vez en España su marca de productos capilares ÍSIMA, en una colaboración con Cantabria Labs y Heliocare.

Para los más pequeños estará Macondito, una zona infantil pensada para que las familias puedan disfrutar de actividades culturales y recreativas.

Un carnaval inspirado en Barranquilla

Cada noche, después del concierto de Shakira, el recinto se transformará en una celebración inspirada en el carnaval de Barranquilla, ciudad natal de la cantante.

Este homenaje a sus raíces colombianas será el cierre de cada jornada, con música y una atmósfera festiva que busca transportar al público al Caribe.

La propuesta refleja el deseo de Shakira de celebrar sus raíces y compartir con el público europeo la riqueza cultural de América Latina.