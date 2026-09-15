Eddy, Nelson y René-Charles: quiénes son los hijos de Céline Dion que la apoyan en su regreso a los escenarios

Tras varios años alejada de los escenarios debido al síndrome de la persona rígida que le detectaron en 2022, la cantante canadiense, Céline Dion regresó a los conciertos el pasado 12 de septiembre en París.

La talentosa cantante comenzó esta nueva etapa profesional acompañada de una parte fundamental de su vida, sus tres hijos: Eddy, Nelson y René-Charles, quienes apoyan a su madre en su regreso a los escenarios.

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¿Quiénes son los 3 hijos de Céline Dion y a qué se dedican?

René-Charles, junto a sus hermanos gemelos, Eddy y Nelson Angélil, han permanecido cerca de su madre durante los últimos años y, los tres son hijos de la intérprete de My Heart Will Go On y de su fallecido esposo y mánager, René Angélil.

René-Charles Angélil

Nacido en enero de 2001, René-Charles Angélil es el hijo mayor de Céline Dion y René Angélil, y a sus 25 años, ha mantenido un perfil discreto pese a crecer bajo los reflectores, aunque ha acompañado a su madre en momentos importantes, como el estreno en Nueva York de I Am: Céline Dion en 2024, documental que retrata su lucha contra el síndrome de la persona rígida.

René-Charles también ha mostrado interés por la música, y bajo el nombre de Big Tip, llegó a publicar canciones de hip-hop y rap de manera independiente, aunque no ha construido una carrera pública comparable con la de su madre.

Eddy y Nelson, los gemelos adolescentes de Céline Dion

Eddy y Nelson Angélil, nacidos el 23 de octubre de 2010, son los hijos menores de Céline Dion, los gemelos, que están por cumplir 16 años, llevan nombres con un significado especial: Nelson en honor a Nelson Mandela y Eddy por Eddy Marnay, compositor y productor vinculado a los inicios de la carrera de la cantante.

Aunque Céline siempre ha protegido la privacidad de sus gemelos, Eddy y Nelson han aparecido ocasionalmente a su lado, y recientemente, ambos acompañaron a su madre en París antes de su esperado regreso a los escenarios, demostrando el cercano vínculo que mantienen con la cantante.

¿Quiénes son los 3 hijos de Céline Dion y a qué se dedican? Instagram @celinedion

El regreso de Céline Dion a los escenarios tras varios años de ausencia

El sábado 12 de septiembre, Céline Dion, de 58 años, regresó a los escenarios con su primer concierto completo en más de seis años, tras la pausa provocada por la pandemia y su diagnóstico de síndrome de la persona rígida.

Dion se dirigió al público primero en francés y después en inglés para agradecerles por acompañarla en una noche tan especial: “Esta noche hay personas de todo el mundo. Muchísimas gracias por venir. Si es tu primera vez en París, espero que te enamores de esta ciudad tanto como yo. Por fin, es increíble que estemos todos juntos”, expresó emocionada.

“Me hice una promesa: volver, volver al escenario”, continuó Dion. “Y aquí estoy, cantando para ustedes y para mí, ¡cantando a la vida!”. La artista también agradeció al público por su apoyo y paciencia durante los años que estuvo alejada de los escenarios.