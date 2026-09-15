Tom Pelphrey hace llorar a Kaley Cuoco con un conmovedor discurso en los Emmy 2026

La emoción se apoderó de la ceremonia de los Premios Emmy 2026 cuando Tom Pelphrey subió al escenario para recibir uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. El actor no solo celebró su triunfo en la televisión estadounidense, sino que también dedicó un mensaje especial a su prometida, Kaley Cuoco, quien no pudo contener las lágrimas al escucharlo.

La noche del 14 de septiembre, en el Peacock Theater de Los Ángeles, las estrellas de la pantalla chica se reunieron para celebrar lo mejor de la televisión. Entre los momentos más comentados estuvo el triunfo de Pelphrey, cuya interpretación en la serie dramática Task le valió el reconocimiento de la Academia.

Sin embargo, fue su discurso de agradecimiento el que convirtió la velada en una escena especialmente emotiva para la pareja. Desde su lugar entre el público, Cuoco observó conmovida a su prometido mientras él compartía unas palabras que reflejaron el amor y la admiración que siente por ella.

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Tom Pelphrey celebra su primer Emmy de horario estelar

El actor fue reconocido como Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática por su interpretación de Robbie Prendergast en Task, producción de HBO protagonizada también por Mark Ruffalo.

Este premio representa un logro significativo en la trayectoria de Pelphrey, quien ha destacado por sus interpretaciones en producciones como Ozark y Guiding Light. Aunque ya había recibido reconocimientos por su trabajo en televisión, esta victoria marcó su primer Emmy de horario estelar.

Al tomar el micrófono, el actor aprovechó la oportunidad para agradecer a las personas que han formado parte de su vida y de su carrera. Pero entre todos los nombres y mensajes de gratitud, hubo una persona que ocupó un lugar especial: Kaley Cuoco.

El discurso que conmovió a Kaley Cuoco

Con la emoción propia de una noche tan importante, Tom Pelphrey dedicó palabras de amor a su prometida, a quien reconoció como una de las personas más importantes de su vida.

El actor habló de su familia, de su hija y del bebé que esperan juntos, además de agradecer el acompañamiento de quienes han estado a su lado durante su trayectoria profesional.

La reacción de Kaley Cuoco no pasó desapercibida. La actriz, conocida mundialmente por interpretar a Penny en The Big Bang Theory, apareció visiblemente emocionada entre los asistentes, secándose las lágrimas mientras escuchaba a Pelphrey.

El momento rápidamente llamó la atención de los espectadores y se convirtió en uno de los instantes más tiernos de la ceremonia. Más allá de la estatuilla, el discurso mostró la cercanía de una pareja que ha compartido importantes capítulos personales y profesionales.

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Una historia de amor que continúa creciendo

Tom Pelphrey y Kaley Cuoco comenzaron su relación en 2022 y, desde entonces, han construido una familia. En marzo de 2023 dieron la bienvenida a su primera hija, Matilda, quien se convirtió en una de las grandes alegrías de su vida.

La pareja anunció en junio de 2026 que espera a su segundo bebé, una niña. Esta noticia añadió un significado todavía más especial a la presencia de Cuoco en los Emmy, pues acompañó a su prometido durante una de las noches más importantes de su carrera mientras ambos se preparan para recibir a un nuevo integrante de su familia.

Para la ocasión, la actriz lució un vestido rosa pálido de Christian Siriano que resaltó su embarazo. Junto a Pelphrey, recorrió la alfombra roja y compartió con él la emoción de una noche que quedará marcada en su historia como pareja.

De Ozark a los Emmy: el reconocimiento a una trayectoria

La victoria de Tom Pelphrey llega después de años de trabajo en la industria del entretenimiento. El actor comenzó a ganar reconocimiento por su participación en Guiding Light, producción por la que recibió dos premios Daytime Emmy.

Más tarde, su papel de Ben Davis en Ozark le permitió conquistar a una audiencia internacional y demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y cargados de emoción.

Su participación en Task consolidó nuevamente su presencia dentro del drama televisivo. La serie, protagonizada por Mark Ruffalo, fue una de las producciones destacadas durante la temporada de premios y permitió que Pelphrey recibiera uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.