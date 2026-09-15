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Los mexicanos que están conquistando New York Fashion Week 2026

La representación mexicana está en Nueva York, desde el front row de Luar hasta una de las celebraciones que marcaron la antesala de la Semana de la Moda.

Septiembre 15, 2026 • 
Tania Franco
Los mexicanos que están conquistando New York Fashion Week 2026

Los mexicanos que están conquistando New York Fashion Week 2026

Nina Westervelt/WWD via Getty Images

La moda mexicana también se hace presente en New York Fashion Week. La edición Primavera-Verano 2027, que se celebra oficialmente del 10 al 15 de septiembre, ha reunido alrededor de 70 desfiles y presentaciones, con firmas como Tommy Hilfiger, Michael Kors, Calvin Klein, Carolina Herrera y Luar.

Peso Pluma en Luar - New York Fashion Week

Peso Pluma en Luar - New York Fashion Week

Nina Westervelt/WWD via Getty Images

Danna, Peso Pluma y El Malilla coinciden en Luar

El 14 de septiembre, Danna y Peso Pluma asistieron al desfile de Luar, firma del diseñador Raúl López, para conocer su propuesta Primavera-Verano 2027. Las imágenes de ambos juntos rápidamente llamaron la atención en redes sociales. La mexicana también coincidió con El Malilla.

Danna, Peso Pluma y El Malilla coinciden en Luar

Danna, Peso Pluma y El Malilla en New York Fashion Week

Nina Westervelt/WWD via Getty Images

Mar de Regil se suma a NYFW

Mar de Regil también formó parte de la presencia mexicana en Nueva York. La creadora de contenido e hija de la actriz mexicanana Bárbara de Regil, compartió imágenes desde la ciudad durante la semana de la moda y mostró su paso por la experiencia de Tommy Hilfiger, firma que presentó su colección Primavera 2027 en el icónico The Plaza Hotel el 10 de septiembre.

Mar de Regil en NYFW

Mar de Regil en NYFW

IG: @marderegil._

Renata Notni y Alejandro Speitzer, en la antesala de NYFW

Antes de que comenzara oficialmente el calendario de New York Fashion Week, Renata Notni y Alejandro Speitzer ya estaban en Nueva York. Los actores mexicanos asistieron el 9 de septiembre a la celebración de Bvlgari Serpenti Infinito, una de las grandes citas que funcionaron como antesala de la semana de la moda.

Renata Notni y Alejandro Speitzer en Nueva York

Renata Notni y Alejandro Speitzer en Nueva York

📸 @ig.arthur

El evento reunió a figuras internacionales como Anne Hathaway, Dua Lipa y Lisa de BLACKPINK. Un día después, el 10 de septiembre, arrancó oficialmente NYFW con las primeras presentaciones de su calendario. Así, los mexicanos están dejando su huella fashionista en Nueva York.

Danna New York Fashion Week
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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