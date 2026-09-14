Muere Bob Mackie a los 87 años, ¿quiénes fueron las que vistieron sus diseños más memorables?

El mundo de la moda y el espectáculo están de luto por la muerte de Bob Mackie murió a los 87 años, uno de los diseñadores de vestuario más influyentes de Hollywood, quien dejó un impresionante legado a través de sus icónicos diseños.

Conocido también como el “sultán de las lentejuelas”, Mackie construyó una carrera marcada por el glamour y diseños que terminaron convirtiéndose en parte de la historia de la cultura pop, y que marcaron a toda una generación.

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¿De qué murió Bob Mackie a los 87 años, el famoso diseñador de vestuario de Hollywood?

La noticia fue confirmada el 14 de septiembre a través de una publicación en la cuenta de Instagram de Mackie.

“Con el corazón encogido compartimos la noticia de que el señor Bob Mackie falleció hoy”, escribió su equipo. En el mensaje destacaron que el diseñador vivió sus 87 años cumpliendo su gran sueño: dedicarse al diseño de moda y vestuario.

“Su genio y sus extraordinarios diseños vivirán para siempre, continuando con su misión de traer belleza a este mundo”, añadieron.

Sin embargo, ni la familia del diseñador, ni su equipo, han revelado las causas de su deceso.

¿Quién fue Bob Mackie?

Bob Mackie nació en 1939 en los suburbios de Los Ángeles y desde muy joven tuvo claro que quería dedicarse al diseño, y a lo largo de su trayectoria se convirtió en uno de los grandes nombres del vestuario de Hollywood, especialmente por su icónica colaboración con Cher, además de trabajar con estrellas como Tina Turner, Carol Burnett, Barbra Streisand, Diana Ross, Liza Minnelli y Bette Midler.

Las habilidades de Mackie para el dibujo le consiguieron un trabajo en el mundo del entretenimiento haciendo dibujos para diseñadores de vestuario, pero su gran oportunidad llegó cuando la actriz y cantante Mitzi Gaynor le contrató para crear vestuarios para su revista de Las Vegas, y más tarde diseñaría vestuarios para sus especiales de televisión y ganó premios Emmy por sus programas de 1976 y 1978.

Uno de los primeros trabajos destacados de Mackie fue como vestuario de The Carol Burnett Show, que se emitió de 1967 a 1978.

Bob Mackie y su icónica colaboración con Cher

Mackie conoció a Cher durante el rodaje de la serie y poco después comenzó a diseñar para ella, su colaboración se consolidó en The Sonny & Cher Comedy Hour, convirtiéndose en una de las duplas más icónicas de la moda y el espectáculo.

“Nadie podía ni siquiera diseñar un vestido halter hasta que Cher empezó a llevarlos en Sonny & Cher en los 70, y de repente estaban en la colección de todos”, dijo Mackie a la revista People. “Y luego las chicas mostraban mucha más piel de la que deberían, porque Cher mostraba más piel de la que debería. Pero le quedaba bien”.

Para Mackie, llevar sus diseños con éxito requería ingenio y, sobre todo, seguridad en uno mismo, y consideraba que dejarse intimidar por un atuendo podía impedir que quien lo llevara lograra lucirlo con confianza, y Che lo hizo a la perfección.

Mackie también dejó su sello en Broadway y en diversas giras musicales, en 2018 recibió su única nominación y ganó el premio Tony por el vestuario de The Cher Show, el musical jukebox inspirado en la vida de Cher. Para esta producción creó más de 450 conjuntos, demostrando una vez más la magnitud de su talento y creatividad.

A lo largo de su trayectoria, Mackie recibió 32 nominaciones a los premios Emmy y ganó nueve estatuillas por su trabajo junto a figuras como Cher, Carol Burnett y Diana Ross, y en 2002, ingresó al Salón de la Fama de la Televisión.

Además, fue nominado en tres ocasiones al Oscar por su trabajo en las películas Lady Sings the Blues, Funny Lady y Pennies From Heaven.